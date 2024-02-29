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Будет больно: Кирилл Жандаров в трейлере сериала «Загляни ему в голову»

29 февраля
2024 год

Новости кино >>
29 февраля 2024

В сети появился трейлер остросюжетной драмы «Загляни ему в голову» режиссёра Валерии ИвановскойДоктор Иванов. Своя земля»). Премьера проекта состоялась на третьем фестивале контента стриминговых сервисов ORIGINAL+.


Анатолий Лунин — в прошлом клинический психолог, а ныне консультант в оперативно-следственной группе по резонансным преступлениям. Раскрывать преступления Лунину помогает уникальный метод, основанный на особенностях его психики. Он может вживаться в роль преступника, буквально влезать ему в голову и восстанавливать его мотивы. Анатолий знает, что его способности — психическая болезнь, которую ему приходится скрывать. Его начальник, полковник Покрасов, и журналистка Драпова стремятся разоблачить героя, но Лунина спасает заступничество высокого начальства — генерала Мордвинова. Непростые отношения у Анатолия складываются и с коллегой — штатным психологом-криминалистом Ариной Солодовниковой. Однако с каждым новым делом ее мнение о Лунине меняется: Арина убеждается в профессионализме и необычном таланте Анатолия.

Будет больно: Кирилл Жандаров в трейлере сериала «Загляни ему в голову»

«Очень приятно находиться на этом прекрасном фестивале, здесь чудесная атмосфера, — поделилась режиссёр. — И очень приятно, что тот проект, над которым мы трудились больше года, наконец-то, увидят зрители. Мы действительно попытались заглянуть в голову каждому нашему персонажу. И уникальность нашего сериала в том, что для нас не было проходных героев: от первого до последнего — все это люди с некой своей историей, глубиной, которые были прекрасно воплощены нашими актерами».

Роли в сериале сыграли Кирилл Жандаров, Мария Валешная, Павел Трубинер, Дарья Урсуляк, Валентин Смирнитский, Алексей Демидов, Евгения Розанова, Владислав Ветров, Глеб Бочков, Ирина Розанова, Галина Сазонова, Александр Устюгов, Ян Цапник, Михаил Горевой, Илья Акинтьев, Дмитрий Блохин, Александр Носик, Дмитрий Власкин, Иван Жвакин, Вадим Утенков, Сергей Юшкевич, Михаил Пореченков, Иван Дергачев, Иван Охлобыстин, Серафима Низовская, Владимир Лукьянчиков, Аристарх Венес, Любовь Толкалина и другие.

Премьера сериала «Загляни ему в голову» запланирована на медиаплатформе «Смотрим» и в эфире телеканала «Россия».
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Кирилл Жандаров, Дарья Урсуляк и Павел Трубинер снимаются в сериале «Загляни ему в голову»
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Будет больно: Кирилл Жандаров в трейлере сериала «Загляни ему в голову» фотографии
Будет больно: Кирилл Жандаров в трейлере сериала «Загляни ему в голову» фотографии
Будет больно: Кирилл Жандаров в трейлере сериала «Загляни ему в голову» фотографии
Будет больно: Кирилл Жандаров в трейлере сериала «Загляни ему в голову» фотографии
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