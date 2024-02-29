Будет больно: Кирилл Жандаров в трейлере сериала «Загляни ему в голову»

В сети появился трейлер остросюжетной драмы «Загляни ему в голову
» режиссёра Валерии Ивановской
(«Доктор Иванов. Своя земля
»). Премьера проекта состоялась на третьем фестивале контента стриминговых сервисов ORIGINAL+.
Анатолий Лунин — в прошлом клинический психолог, а ныне консультант в оперативно-следственной группе по резонансным преступлениям. Раскрывать преступления Лунину помогает уникальный метод, основанный на особенностях его психики. Он может вживаться в роль преступника, буквально влезать ему в голову и восстанавливать его мотивы. Анатолий знает, что его способности — психическая болезнь, которую ему приходится скрывать. Его начальник, полковник Покрасов, и журналистка Драпова стремятся разоблачить героя, но Лунина спасает заступничество высокого начальства — генерала Мордвинова. Непростые отношения у Анатолия складываются и с коллегой — штатным психологом-криминалистом Ариной Солодовниковой. Однако с каждым новым делом ее мнение о Лунине меняется: Арина убеждается в профессионализме и необычном таланте Анатолия.
«Очень приятно находиться на этом прекрасном фестивале, здесь чудесная атмосфера
, — поделилась режиссёр. — И очень приятно, что тот проект, над которым мы трудились больше года, наконец-то, увидят зрители. Мы действительно попытались заглянуть в голову каждому нашему персонажу. И уникальность нашего сериала в том, что для нас не было проходных героев: от первого до последнего — все это люди с некой своей историей, глубиной, которые были прекрасно воплощены нашими актерами
».
Роли в сериале сыграли Кирилл Жандаров
, Мария Валешная
, Павел Трубинер
, Дарья Урсуляк
, Валентин Смирнитский
, Алексей Демидов
, Евгения Розанова
, Владислав Ветров
, Глеб Бочков
, Ирина Розанова
, Галина Сазонова
, Александр Устюгов
, Ян Цапник
, Михаил Горевой
, Илья Акинтьев
, Дмитрий Блохин
, Александр Носик
, Дмитрий Власкин
, Иван Жвакин
, Вадим Утенков
, Сергей Юшкевич
, Михаил Пореченков
, Иван Дергачев
, Иван Охлобыстин
, Серафима Низовская
, Владимир Лукьянчиков
, Аристарх Венес
, Любовь Толкалина
и другие.
Премьера сериала «Загляни ему в голову
» запланирована на медиаплатформе «Смотрим» и в эфире телеканала «Россия».
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