Гандам, трехногие вороны и 4D: главные новости аниме за неделю

Продакшн-компания Twin Engine
(помогали с производством и планированием на таких проектах, как «Сага о Винланде
», «Дорохэдоро
» и «Адский рай
») основала студию Nagomi
: ждем вестей по будущим проектам. 5 февраля по «Волейболу!!
» выйдет 16-страничный ваншот, нарисованный августейшей рукой автора оригинальной манги Харуити Фурудатэ
. Нужно больше «Ван-Писа
»: к незаконченным манге, мультсериалу и лайв-экшну
, а также недавно анонсированной
новой экранизации
, добавится ранобэ «Героини
» — о Боа Хэнкок
, Тасиги, Винсмок Рэйдзю, Нико Робин
, Уте
и Нами
. Bandai Namco
поделились промороликом SPYxANYA: Operation Memories
: симулятором жизни самой юной
представительницы семейства Форджер поступит в продажу этим летом.
Кстати, те же Bandai Namco буквально вчера выпустили Jujutsu Kaisen Cursed Clash
— мини-файтинг 2х2 по мотивам «Магической битвы
». «Чердак Раджера
», мечтательное аниме студии Ponoc
(«Мэри и ведьмин цветок
»), в этом году пополнит библиотеку Netflix
(но точную дату пока не называют). Для ценителей музыкальных утех готовится релиз саундтрека к «Человеку-бензопиле
» на виниле: пока открыты только предзаказы (цена вопроса — $40). У «Новых римских бань
» 6 февраля появится сиквел: правда, пока речь только о манге. Метод Миядзаки
: эпизоды «Великого детектива Холмса
», снятые мэтром, получат ремастер и весной отправятся в японский прокат. Когда-то это должно было случиться: официальный YouTube-канал «Звездного дитя
» запостил видео с кавером на хитовый опенинг Idol
, который вместо Yoasobi
исполнила лично Риэ Такахаси
— голос Ай Хосино
из аниме:
Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о новом «Драконьем жемчуге» или о свежем сериале по «Волчице и пряностям»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
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«Звездное дитя» — криминально-музыкальная драма о закулисье японского шоубизнеса
Анонсированный
в августе прошлого года четвертый полнометражный фильм по франшизе «Моя геройская академия
» выйдет на экраны японских кинотеатров 2 августа с подзаголовком «Ты следующий
». Производство ведется на студии Bones
(«Пожиратель душ
», «Металлическая Руж
»). И какое же спасение человечества без трейлера:
Действие фильма, основанного на оригинальной истории Кохэя Хорикоси
, развернется параллельно с предстоящим седьмым сезоном
, премьера которого состоится 4 мая. Помимо создателя «Моей геройской академии», выступающего в качестве главного супервайзера и дизайнера персонажей, над проектом работают: постановщик Тэнсай Окамура
(«Волчий дождь
», «Воспоминания о будущем
»), сценарист Ёсукэ Курода
(«Триган
», «Убийца гоблинов
»), чардиз Ёсихико Умакоси
(«Мастер муси
», «Берсерк
») и композитор Юки Хаяси
(«Бессонница после школы
», «Шаман Кинг
»).
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О злободневности и многоуровневости «Стального алхимика» от студии Bones
Студия Pierrot
(«Блич
», «Токийский гуль
») представила первый трейлер сериала «Ворон не выбирает господина
». Премьера аниме-адаптации ранобэ Тисато Абэ
из фэнтезийной серии «Ятагарасу
» запланирована на апрель.
Родина трехногих воронов-ятагарасу
— параллельный мир Ямаути, напоминающий эпоху Хэйан
, где людьми правит император. Волею судьбы мальчик-ятагарасу Юкия попадает в услужение к императорскому сыну Вакамии. Присягнув на верность молодому господину, юноша оказывается в гуще дворцовых интриг.
Режиссер сериала — Ёсиаки Кёгоку
(«Лагерь на свежем воздухе
», «Баскетбол Куроко
»), за сценарий отвечает Юкико Ямамуро
, за дизайн персонажей — Такумо Норита
, а музыку сочиняет Эйси Сэгава
(«Усио и Тора
»). В роли Юкии — Муцуми Тамура
(Вельзевул
из «Страны песков
», Нэт из «Созданного в Бездне
»), а сэйю Вакамии — Мию Ирино
(Хаку
из «Унесенных призраками
», Эриал
из фильма «Укрась прощальное утро цветами обещания
»).
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«Ворона императорского гарема» — мистический детектив в альтернативном Китае
Спустя почти год после публикации первого тизера
у комедийного аниме «Плохая поездка
» появился свежий ролик. Сериал от новой студии Voil
покажут когда-нибудь в 2024-м.
Застенчивая ученица средней школы Тидзуко Датэ мечтает осветить подвиги обожаемой ею девочки-волшебницы
Берри Блоссом, и это желание внезапно приводит её на службу в злодейскую организацию Фосса Магна. Робкую Тидзуко озвучила Мику Ито
(Акина Кубо
из «Кубо не прощает меня — моба
», Нэко Камимоку из «Школьной формы Акэби
»). Также к ней присоединились:
Бэрри Блоссом — Инори Минасэ
(Аканэ Киносита
из сериала «Моя любовь 999 уровня к Ямаде
», Тито
из «Девушек в последнем путешествии
»).
Курома — Нобунага Симадзаки
(Махито
из «Магической битвы
», Сэйсиро Наги
из «Синей тюрьмы: Блю Лок
»).
Масиро — Кэнго Каваниси
(Муитиро Токито
из «Истребителя демонов
», Ютаро Курасэ
из «Человека-бензопилы
»).
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Пять сериалов о девочках-волшебницах (и кто это вообще такие)
Студия Масааки Юасы Science SARU
(«Ину-о
», «Человек-дьявол: Плакса
») объявила о производстве четырех короткометражных аниме. 90-секундные коротыши будут выходить с первого марта на японских каналах MBS и TBS в рамках проекта Science SARU x MBS Original Short Anime Daisakusen!
За каждым мини-аниме закреплен постановщик — вот они слева направо: Акитоси Ёкояма
(«Самурай Чамплу
», «Блюз машины времени о четырех с половиной татами
»), Эри Киносита
(«На твоей волне
», «Супергерой Сиро
»), продюсер и соосновательница Science Saru Чхве Ынъён
(«Звездные войны: Видения
», «Космический Денди
») и Асами Муракоси
(анимация в «Повести о доме Тайра
» и «Руки прочь от кинокружка!
»).
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«Руки прочь от кинокружка!» — ода рутине и творческому процессу от Science SARU
Новости проката Страны восходящего солнца. «Мобильный воин Гандам: Поколение. Фильм
» за дебютные три дня выудил $7,2 миллиона — этого показателя оказалось достаточно, чтобы почивать на первом месте. Более того, «Поколение» стало самым успешным Гандамом
среди всех полнометражных мобильных воинов, когда-либо посещавших японские кинотеатры. Впереди у аниме еще 56 стран — и без счета прокатных дней. Тем временем игровая адаптация «Золотого камуя
» ко второй неделе спустилась на второе место в списке лидеров уикенда, но общие сборы в $7,97 миллионов всё еще впечатляют.
Не сдается и «Код: Белый
»: полнометражный мультфильм франшизы «Семья шпиона
» немного сдал за прошлые выходные, однако успел заработать внушительные $38,1 миллиона (свыше четырех миллиардов иен). Наконец, «Рождение Китаро: Тайна Щелкунчика
» по легендарной манге Сигэру Мидзуки
уже 11 неделю радует зрителей и даже немного нарастило кассу — суммарные же сборы приключений последнего ёкая составляют $16,79 миллионов.
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Принцессы, рабы, выходные и вкусности: 25 самых ярких аниме зимы
Бонус
: стремительный тизер «Семьи шпиона»
, зазывающий зрителей любого возраста на сеансы в новомодных форматах 4DХ и MX4D. В первом случае трясутся кресла, во втором — есть запахи и прочие эффекты погружения. В японских кинотеатрах такие начнут появляться с 10 февраля.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, недавно там вышел перевод интервью с постановщицей «Формы голоса» и «Кланнада» Наоко Ямадой — о анимации, музыке, любимых режиссерах и планах
.
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