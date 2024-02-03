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Гандам, трехногие вороны и 4D: главные новости аниме за неделю

3 февраля
2024 год

Новости кино >>
3 февраля 2024
Продакшн-компания Twin Engine (помогали с производством и планированием на таких проектах, как «Сага о Винланде», «Дорохэдоро» и «Адский рай») основала студию Nagomi: ждем вестей по будущим проектам. 5 февраля по «Волейболу!!» выйдет 16-страничный ваншот, нарисованный августейшей рукой автора оригинальной манги Харуити Фурудатэ. Нужно больше «Ван-Писа»: к незаконченным манге, мультсериалу и лайв-экшну, а также недавно анонсированной новой экранизации, добавится ранобэ «Героини» — о Боа Хэнкок, Тасиги, Винсмок Рэйдзю, Нико Робин, Уте и Нами. Bandai Namco поделились промороликом SPYxANYA: Operation Memories: симулятором жизни самой юной представительницы семейства Форджер поступит в продажу этим летом.

Гандам, трехногие вороны и 4D: главные новости аниме за неделю

Кстати, те же Bandai Namco буквально вчера выпустили Jujutsu Kaisen Cursed Clash — мини-файтинг 2х2 по мотивам «Магической битвы». «Чердак Раджера», мечтательное аниме студии PonocМэри и ведьмин цветок»), в этом году пополнит библиотеку Netflix (но точную дату пока не называют). Для ценителей музыкальных утех готовится релиз саундтрека к «Человеку-бензопиле» на виниле: пока открыты только предзаказы (цена вопроса — $40). У «Новых римских бань» 6 февраля появится сиквел: правда, пока речь только о манге. Метод Миядзаки: эпизоды «Великого детектива Холмса», снятые мэтром, получат ремастер и весной отправятся в японский прокат. Когда-то это должно было случиться: официальный YouTube-канал «Звездного дитя» запостил видео с кавером на хитовый опенинг Idol, который вместо Yoasobi исполнила лично Риэ Такахаси — голос Ай Хосино из аниме:


Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о новом «Драконьем жемчуге» или о свежем сериале по «Волчице и пряностям»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать «Звездное дитя» — криминально-музыкальная драма о закулисье японского шоубизнеса
Анонсированный в августе прошлого года четвертый полнометражный фильм по франшизе «Моя геройская академия» выйдет на экраны японских кинотеатров 2 августа с подзаголовком «Ты следующий». Производство ведется на студии BonesПожиратель душ», «Металлическая Руж»). И какое же спасение человечества без трейлера:


Действие фильма, основанного на оригинальной истории Кохэя Хорикоси, развернется параллельно с предстоящим седьмым сезоном, премьера которого состоится 4 мая. Помимо создателя «Моей геройской академии», выступающего в качестве главного супервайзера и дизайнера персонажей, над проектом работают: постановщик Тэнсай ОкамураВолчий дождь», «Воспоминания о будущем»), сценарист Ёсукэ КуродаТриган», «Убийца гоблинов»), чардиз Ёсихико УмакосиМастер муси», «Берсерк») и композитор Юки ХаясиБессонница после школы», «Шаман Кинг»).

Читать О злободневности и многоуровневости «Стального алхимика» от студии Bones
Студия PierrotБлич», «Токийский гуль») представила первый трейлер сериала «Ворон не выбирает господина». Премьера аниме-адаптации ранобэ Тисато Абэ из фэнтезийной серии «Ятагарасу» запланирована на апрель.


Родина трехногих воронов-ятагарасу — параллельный мир Ямаути, напоминающий эпоху Хэйан, где людьми правит император. Волею судьбы мальчик-ятагарасу Юкия попадает в услужение к императорскому сыну Вакамии. Присягнув на верность молодому господину, юноша оказывается в гуще дворцовых интриг.

Гандам, трехногие вороны и 4D: главные новости аниме за неделю

Режиссер сериала — Ёсиаки КёгокуЛагерь на свежем воздухе», «Баскетбол Куроко»), за сценарий отвечает Юкико Ямамуро, за дизайн персонажей — Такумо Норита, а музыку сочиняет Эйси СэгаваУсио и Тора»). В роли Юкии — Муцуми Тамура (Вельзевул из «Страны песков», Нэт из «Созданного в Бездне»), а сэйю Вакамии — Мию Ирино (Хаку из «Унесенных призраками», Эриал из фильма «Укрась прощальное утро цветами обещания»).

Читать «Ворона императорского гарема» — мистический детектив в альтернативном Китае
Спустя почти год после публикации первого тизера у комедийного аниме «Плохая поездка» появился свежий ролик. Сериал от новой студии Voil покажут когда-нибудь в 2024-м.


Застенчивая ученица средней школы Тидзуко Датэ мечтает осветить подвиги обожаемой ею девочки-волшебницы Берри Блоссом, и это желание внезапно приводит её на службу в злодейскую организацию Фосса Магна. Робкую Тидзуко озвучила Мику Ито (Акина Кубо из «Кубо не прощает меня — моба», Нэко Камимоку из «Школьной формы Акэби»). Также к ней присоединились:

Бэрри Блоссом — Инори Минасэ (Аканэ Киносита из сериала «Моя любовь 999 уровня к Ямаде», Тито из «Девушек в последнем путешествии»).
Курома — Нобунага Симадзаки (Махито из «Магической битвы», Сэйсиро Наги из «Синей тюрьмы: Блю Лок»).
Масиро — Кэнго Каваниси (Муитиро Токито из «Истребителя демонов», Ютаро Курасэ из «Человека-бензопилы»).

Читать Пять сериалов о девочках-волшебницах (и кто это вообще такие)
Студия Масааки Юасы Science SARUИну-о», «Человек-дьявол: Плакса») объявила о производстве четырех короткометражных аниме. 90-секундные коротыши будут выходить с первого марта на японских каналах MBS и TBS в рамках проекта Science SARU x MBS Original Short Anime Daisakusen!

Гандам, трехногие вороны и 4D: главные новости аниме за неделю

За каждым мини-аниме закреплен постановщик — вот они слева направо: Акитоси ЁкоямаСамурай Чамплу», «Блюз машины времени о четырех с половиной татами»), Эри КиноситаНа твоей волне», «Супергерой Сиро»), продюсер и соосновательница Science Saru Чхве ЫнъёнЗвездные войны: Видения», «Космический Денди») и Асами Муракоси (анимация в «Повести о доме Тайра» и «Руки прочь от кинокружка!»).

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Новости проката Страны восходящего солнца. «Мобильный воин Гандам: Поколение. Фильм» за дебютные три дня выудил $7,2 миллиона — этого показателя оказалось достаточно, чтобы почивать на первом месте. Более того, «Поколение» стало самым успешным Гандамом среди всех полнометражных мобильных воинов, когда-либо посещавших японские кинотеатры. Впереди у аниме еще 56 стран — и без счета прокатных дней. Тем временем игровая адаптация «Золотого камуя» ко второй неделе спустилась на второе место в списке лидеров уикенда, но общие сборы в $7,97 миллионов всё еще впечатляют.

Гандам, трехногие вороны и 4D: главные новости аниме за неделю

Не сдается и «Код: Белый»: полнометражный мультфильм франшизы «Семья шпиона» немного сдал за прошлые выходные, однако успел заработать внушительные $38,1 миллиона (свыше четырех миллиардов иен). Наконец, «Рождение Китаро: Тайна Щелкунчика» по легендарной манге Сигэру Мидзуки уже 11 неделю радует зрителей и даже немного нарастило кассу — суммарные же сборы приключений последнего ёкая составляют $16,79 миллионов.

Читать Принцессы, рабы, выходные и вкусности: 25 самых ярких аниме зимы
Бонус: стремительный тизер «Семьи шпиона», зазывающий зрителей любого возраста на сеансы в новомодных форматах 4DХ и MX4D. В первом случае трясутся кресла, во втором — есть запахи и прочие эффекты погружения. В японских кинотеатрах такие начнут появляться с 10 февраля.


Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, недавно там вышел перевод интервью с постановщицей «Формы голоса» и «Кланнада» Наоко Ямадой — о анимации, музыке, любимых режиссерах и планах.
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Гандам, трехногие вороны и 4D: главные новости аниме за неделю фотографии
Гандам, трехногие вороны и 4D: главные новости аниме за неделю фотографии
Гандам, трехногие вороны и 4D: главные новости аниме за неделю фотографии
Гандам, трехногие вороны и 4D: главные новости аниме за неделю фотографии
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