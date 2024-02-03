Завершились съемки мелодрамы «Мать и мачеха» с Еленой Лагутой и Ильей Акинтьевым

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Интервью Кузьма Котрелёв: «Нельзя становиться своим персонажем, это бред» Актер — о главной роли в фильме «Правда», увлечении психологией и интересных проектах

Новости кино Не стало оператора «Беспринципных» и двух частей «Последнего богатыря» Павла Капиноса Ему было 48 лет

Новости кино Исторический детектив «Страх над Невой» с Антоном Хабаровым выйдет в феврале Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Иви и в эфире НТВ

Спутник телезрителя Райан Гослинг в фильме «Драйв» В ночь с 31 января на 1 февраля, 00:55, Кинохит

Новости кино Егор Кончаловский приступил к съемкам «Авиатора» по роману Евгения Водолазкина В фильме играют Константин Хабенский, Александр Горбатов, Дарья Кукарских, Евгений Стычкин и другие