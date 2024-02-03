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Завершились съемки мелодрамы «Мать и мачеха» с Еленой Лагутой и Ильей Акинтьевым

3 февраля
2024 год

Новости кино >>
3 февраля 2024

Елена Лагута и Илья Акинтьев исполнили главные роли в восьмисерийной мелодраме Ильи Шерстобитова «Мать и мачеха», сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Завершились съемки мелодрамы «Мать и мачеха» с Еленой Лагутой и Ильей Акинтьевым
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Маша Анпилова соглашается стать суррогатной матерью для бизнесмена Богданова и его жены, чтобы спасти своего гражданского мужа. На последнем сроке беременности Маша понимает, что не сможет отдать ребенка и сообщает им о своем решении. Сразу после этого происходит страшное – Богдановы трагически гибнут в аварии. Вскоре оглашается завещание – все свои активы Богданов завещал своему сыну, а Машу и своего младшего брата Алексея назначил опекунами. Довольно быстро Маша оказывается в эпицентре борьбы родных бизнесмена за его наследство. Они делают все, чтобы лишить ее опекунства и получить право на воспитание «золотого ребенка».

«Мой герой Алексей, несмотря на внешнюю брутальность и мужественность, чуток и раним внутри. Он переживает глубокую душевную драму, когда рушится уверенность в себе и накрывает осознание несостоятельности в роли мужа и отца», — поведал о своем персонаже Илья Акинтьев.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   3.02.2024 - 13:23
Интересно закрутили сюжет. В данном случае Домашний приятно удивил, не все так прямолинейно. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Завершились съемки мелодрамы «Мать и мачеха» с Еленой Лагутой и Ильей Акинтьевым фотографии
Завершились съемки мелодрамы «Мать и мачеха» с Еленой Лагутой и Ильей Акинтьевым фотографии
Завершились съемки мелодрамы «Мать и мачеха» с Еленой Лагутой и Ильей Акинтьевым фотографии
Завершились съемки мелодрамы «Мать и мачеха» с Еленой Лагутой и Ильей Акинтьевым фотографии
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