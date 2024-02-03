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Милоша Биковича лишили роли в третьем сезоне «Белого лотоса»

3 февраля
2024 год

Новости кино >>
3 февраля 2024

Милош Бикович не будет сниматься в третьем сезоне сериала «Белый лотос». Согласно Deadline, актер должен был воплотить образ русского учителя йоги и ментора Валентина, однако его лишили роли из-за русофобии и травли, организованной пресловутыми соседями.

Милоша Биковича лишили роли в третьем сезоне «Белого лотоса»
фото: deadline.com

По словам Биковича, он «был бы рад сниматься в "Белом лотосе" – сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы. Спасибо всем, кто поддерживал и поддерживает меня. Желаю успеха моим коллегам в новом сезоне. Несмотря ни на что, я верю, что искусство способно лечить. Верю, что оно может объединять и строить мосты. И мои убеждения и преданность своему делу остаются неизменными».

При этом сербский актер напомнил, что родился и «вырос в раздираемой войной стране. В 11 лет я дни и ночи прятался в бомбоубежищах, пока мою родину и родной город бомбили». Речь про события 1999 года, когда натовские войска устроили бомбардировки Югославии.


В настоящий момент руководство HBO, в свое время не задумавшееся о рисках при работе со звездой российского кино, спешно ищет замену Милошу Биковичу и озабочено переработкой персонажа, поскольку съемки вот-вот начнутся на Самуи, Пхукете и в Бангкоке.

В третьем сезоне сериала заявлены Кристиан Фридель, Джейсон Айзекс, Мишель Монахэн, Паркер Поузи, Лесли Бибб, Дом Хетракул, Моргана О'Рейли, Шалини Пейрис и Наташа Ротуэлл, которая вернется к роли менеджера спа-салона курорта. Режиссером и сценаристом вновь выступит создатель сериала Майк Уайт.
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Самое интересное

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№ 1
Yanina Sokolova   3.02.2024 - 13:32
Ему дорога не в третий сезон Белого лотоса, а в третий Холоп. Очень странно, что его вообще хотели там снять. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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