Милоша Биковича лишили роли в третьем сезоне «Белого лотоса»

Милош Бикович
не будет сниматься в третьем сезоне сериала «Белый лотос
». Согласно Deadline
, актер должен был воплотить образ русского учителя йоги и ментора Валентина, однако его лишили роли из-за русофобии и травли, организованной пресловутыми соседями.
По словам Биковича, он «был бы рад сниматься в "Белом лотосе" – сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы. Спасибо всем, кто поддерживал и поддерживает меня. Желаю успеха моим коллегам в новом сезоне. Несмотря ни на что, я верю, что искусство способно лечить. Верю, что оно может объединять и строить мосты. И мои убеждения и преданность своему делу остаются неизменными».
При этом сербский актер напомнил, что родился и «вырос в раздираемой войной стране. В 11 лет я дни и ночи прятался в бомбоубежищах, пока мою родину и родной город бомбили».
Речь про события 1999 года, когда натовские войска устроили бомбардировки Югославии.
В настоящий момент руководство HBO, в свое время не задумавшееся о рисках при работе со звездой российского кино, спешно ищет замену Милошу Биковичу и озабочено переработкой персонажа, поскольку съемки вот-вот начнутся на Самуи, Пхукете и в Бангкоке.
В третьем сезоне сериала заявлены Кристиан Фридель
, Джейсон Айзекс
, Мишель Монахэн
, Паркер Поузи
, Лесли Бибб
, Дом Хетракул
, Моргана О'Рейли
, Шалини Пейрис
и Наташа Ротуэлл
, которая вернется к роли менеджера спа-салона курорта. Режиссером и сценаристом вновь выступит создатель сериала Майк Уайт
.
обсуждение >>