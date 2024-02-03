Не стало звезды «Рокки» и «Хищника» Карла Уэзерса

«Карл был исключительным человеком, прожившим необыкновенную жизнь. Благодаря своему вкладу в кино, телевидение, искусство и спорт он оставил неизгладимый след и признан во всем мире разными поколениями поклонников. Он был любимым братом, отцом, дедушкой, партнером и другом», — цитирует издание менеджера актера Мэтта Любера.
Смерть Уэзерса прокомментировали Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Джесси Вентура, Адам Сэндлер, Педро Паскаль, Роберт Родригес и многие другие. Арни назвал Карла «легендой, выдающимся спортсменом, фантастическим актером и великим человеком», и признался, что без него «не смогли бы снять "Хищника"». Жизнь Слая «навсегда изменилась к лучшему в тот день», когда он встретил Карла Уэзерса, который впоследствии стал «неотъемлемой частью жизни и успеха» Сталлоне. Для Вентуры актер был«настоящей иконой» и «близким другом», а для Родригеса — «очень добрым и щедрым человеком».
фото: кадр из фильма «Хищник»
Карл Уэзерс родился 14 января 1948 года в Новом Орлеане. Получил известность в качестве игрока профессиональной лиги в американский футбол, занимался боксом, гимнастикой и футболом. В кино дебютировал в 1973-м, сыграв эпизодическую роль в «Высшей силе». Через два года стал сниматься на телевидении в таких сериалах, как «Кунг-фу» и «Старски и Хатч». В 1976-м впервые появился в образе Аполло Крида в «Рокки» Джона Дж. Эвилдсена, к которому трижды возвращался в последующих частях популярной боксерской серии. В 1987-м составил компанию Шварценеггеру в фантастическом боевике Джона Мактирнана «Хищник».
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