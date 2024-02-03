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Не стало звезды «Рокки» и «Хищника» Карла Уэзерса

3 февраля
2024 год

Новости кино >>
3 февраля 2024
Не стало звезды «Рокки» и «Хищника» Карла Уэзерса. Популярный американский актер, режиссер и продюсер скончался во сне в своем лос-анджелесском доме. Ему было 76 лет, уточняет THR.

Не стало звезды «Рокки» и «Хищника» Карла Уэзерса
фото: nbcnews.com

«Карл был исключительным человеком, прожившим необыкновенную жизнь. Благодаря своему вкладу в кино, телевидение, искусство и спорт он оставил неизгладимый след и признан во всем мире разными поколениями поклонников. Он был любимым братом, отцом, дедушкой, партнером и другом», — цитирует издание менеджера актера Мэтта Любера.

Смерть Уэзерса прокомментировали Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Джесси Вентура, Адам Сэндлер, Педро Паскаль, Роберт Родригес и многие другие. Арни назвал Карла «легендой, выдающимся спортсменом, фантастическим актером и великим человеком», и признался, что без него «не смогли бы снять "Хищника"». Жизнь Слая «навсегда изменилась к лучшему в тот день», когда он встретил Карла Уэзерса, который впоследствии стал «неотъемлемой частью жизни и успеха» Сталлоне. Для Вентуры актер был «настоящей иконой» и «близким другом», а для Родригеса — «очень добрым и щедрым человеком».

Не стало звезды «Рокки» и «Хищника» Карла Уэзерса
фото: кадр из фильма «Хищник»

Карл Уэзерс родился 14 января 1948 года в Новом Орлеане. Получил известность в качестве игрока профессиональной лиги в американский футбол, занимался боксом, гимнастикой и футболом. В кино дебютировал в 1973-м, сыграв эпизодическую роль в «Высшей силе». Через два года стал сниматься на телевидении в таких сериалах, как «Кунг-фу» и «Старски и Хатч». В 1976-м впервые появился в образе Аполло Крида в «Рокки» Джона Дж. Эвилдсена, к которому трижды возвращался в последующих частях популярной боксерской серии. В 1987-м составил компанию Шварценеггеру в фантастическом боевике Джона Мактирнана «Хищник».

Всего на счету актера 80 ролей и 17 режиссерских работ. Запомнился по фильмам «Близкие контакты третьего вида», «Боевик Джексон», «Никки, Дьявол-младший» и сериалу «Скорая помощь». Подарил свой голос персонажам игры Mortal Kombat X и мультфильмов «Звездная принцесса и силы зла» и «История игрушек 4». Последней актерской работой для него стала роль Грифа Карги в сериале «Мандалорец», на котором он также выступил в качестве режиссера.
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№ 1
babydylnova   3.02.2024 - 15:12
Выдающийся актер. Смотрела с ним несколько проектов. Очень жаль, что его не стало. Светлая память великому человеку, без которого данные фильмы не смогли бы стать полноценными и такими живыми. Его творчество... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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