Звезда комедии «Один дома» Кэтрин О'Хара станет «одной из нас»

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Спутник телезрителя «Девятая»: У каждого мужчины есть женщина, перед которой он виноват 1 февраля, 22:45, viju TV1000 русское

Новости кино Не стало оператора «Беспринципных» и двух частей «Последнего богатыря» Павла Капиноса Ему было 48 лет

Интервью Кирилл Кемниц: «В нашей стране сейчас такой период, когда людям интереснее реализм» Режиссер фильма «Я - медведь» - о работе с животными, известных актерах в семейном кино и желании снимать научную фантастику

Новости кино Мария Куликова поборется за семью в мелодраме «Пока брак не разлучит нас» Премьера состоится в эфире телеканала «Россия»

Спутник телезрителя «Одержимость»: Сегодня ты играешь джаз ...и завтра ты играешь джаз Почти биографическая история о том, как стать барабанщиком