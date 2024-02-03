Звезда комедии «Один дома» Кэтрин О'Хара станет «одной из нас»

Звезда первых двух частей комедии Криса Коламбуса
«Один дома
» Кэтрин О'Хара
получила неизвестную роль во втором сезоне экранизации игровой серии The Last of Us
, уверяет Variety
.
Ранее к сериалу присоединились Кейтлин Дивер
в качестве главной антагонистки Эбби и Изабела Монер
, которой доверили роль Дины — не последнего человека в жизни Элли в исполнении Беллы Рэмси
. В продолжении шоу HBO также появится Янг Мазино
в образе Джесси, бывшего возлюбленного Дины. Педро Паскаль
вернется к роли Джоэла.
В режиссерскую команду продолжения, основанного на видеоигре The Last of Us Part II, вошли вместе с соавторами сериала Крэйгом Мазином
и Нилом Дракманном Марк Майлод
, Кейт Херрон
, Стивен Уильямс
, Питер Хор
и Нина Лопес-Коррадо
. Съемки в Ванкувере уже стартовали.
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