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Звезда комедии «Один дома» Кэтрин О'Хара станет «одной из нас»

3 февраля
2024 год

Новости кино >>
3 февраля 2024
Звезда первых двух частей комедии Криса Коламбуса «Один дома» Кэтрин О'Хара получила неизвестную роль во втором сезоне экранизации игровой серии The Last of Us, уверяет Variety.

Звезда комедии «Один дома» Кэтрин О'Хара станет «одной из нас»
фото: ew.com

Ранее к сериалу присоединились Кейтлин Дивер в качестве главной антагонистки Эбби и Изабела Монер, которой доверили роль Дины — не последнего человека в жизни Элли в исполнении Беллы Рэмси. В продолжении шоу HBO также появится Янг Мазино в образе Джесси, бывшего возлюбленного Дины. Педро Паскаль вернется к роли Джоэла.

В режиссерскую команду продолжения, основанного на видеоигре The Last of Us Part II, вошли вместе с соавторами сериала Крэйгом Мазином и Нилом Дракманном Марк Майлод, Кейт Херрон, Стивен Уильямс, Питер Хор и Нина Лопес-Коррадо. Съемки в Ванкувере уже стартовали.
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№ 3
Angelika77   3.02.2024 - 18:30
... я слышала про игру только никогда не играла. интересно кто же с героев вас расстраивает. вроде бы все симпатичные. читать далее>>
№ 2
Сокельников Иван   3.02.2024 - 17:47
Вроде такой хороший актёрский состав, но из-за одного героя смотреть не хочется. Мне кажется, что сериал понравится только тем, кто никогда не слышал про игру читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   3.02.2024 - 17:42
Приятно видеть таких актеров, вроде бы живы и здоровы, а не видно в кино. Очень рада, что появилась роль. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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