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Крис Рок снимет ремейк фильма «Еще по одной»

4 февраля
2024 год

Новости кино >>
4 февраля 2024
Актер и комик Крис Рок снимет ремейк датской комедийной драмы Томаса Винтерберга «Еще по одной». Об этом сообщает Deadline.

Крис Рок снимет ремейк фильма «Еще по одной»
фото: кадр из фильма «Еще по одной»

В числе продюсеров картины значится Леонардо ДиКаприо и его компания Appian Way. Ранее сообщалось, что ДиКаприо также претендует на главную роль в фильме.

«Еще по одной» — это история четырех друзей, преподавателей старших классов, решившихся на необычный эксперимент. Они испытывают на себе справедливость научной теории, утверждающей, что c самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови. Главную роль в оригинальной ленте сыграл Мадс Миккельсен. Картина получила премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
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обсуждение >>
№ 1
Angelika77   4.02.2024 - 13:35
Главное, чтобы не получилось как с фильмом 1+1. Ремейк не плохой, но все равно совершенно иной у него дух и воспринимается не так. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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