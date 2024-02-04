Крис Рок снимет ремейк фильма «Еще по одной»

В числе продюсеров картины значится Леонардо ДиКаприо и его компания Appian Way. Ранее сообщалось, что ДиКаприо также претендует на главную роль в фильме.
«Еще по одной» — это история четырех друзей, преподавателей старших классов, решившихся на необычный эксперимент. Они испытывают на себе справедливость научной теории, утверждающей, что c самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови. Главную роль в оригинальной ленте сыграл Мадс Миккельсен. Картина получила премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
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