Рэйф Файнс поставит драму «Маяк», в которой сам же сыграет одну из главных ролей

Рэйф Файнс поставит драму «Маяк» (The Beacon), в которой сам же исполнит одну из главных ролей. Актер и режиссер также напишет сценарий картины, уточняет Deadline.
фото: The Guardian
Фильм описывают как «размышление о семье, расе и идентичности». Действие разворачивается в Великобритании. Главный герой Джошуа Ньяга едет в деревню из Лондона, чтобы провести летние выходные с семьей своей подруги Кэсс. Теплый прием Джошуа, впрочем, длится недолго. Внезапная вспышка расизма на местном концерте заставляет главного героя и всех, кто окружает, столкнуться с неприятной правдой.
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