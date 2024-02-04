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Рэйф Файнс поставит драму «Маяк», в которой сам же сыграет одну из главных ролей

4 февраля
2024 год

Новости кино >>
4 февраля 2024
Рэйф Файнс поставит драму «Маяк» (The Beacon), в которой сам же исполнит одну из главных ролей. Актер и режиссер также напишет сценарий картины, уточняет Deadline.

Рэйф Файнс поставит драму «Маяк», в которой сам же сыграет одну из главных ролей
фото: The Guardian


Фильм описывают как «размышление о семье, расе и идентичности». Действие разворачивается в Великобритании. Главный герой Джошуа Ньяга едет в деревню из Лондона, чтобы провести летние выходные с семьей своей подруги Кэсс. Теплый прием Джошуа, впрочем, длится недолго. Внезапная вспышка расизма на местном концерте заставляет главного героя и всех, кто окружает, столкнуться с неприятной правдой.

В фильме также сыграют Индира Варма, Чарльз Бабалола и Элисон Оливер. Съемки должны стартовать летом 2024 года.
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обсуждение >>
№ 1
Angelika77   4.02.2024 - 13:44
На игру этого актера можно смотреть вечно. Чего стоит кино про то как он был поваром. Меню оно называется. Игра бесподобная. читать далее>>
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