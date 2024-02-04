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Джим Керри вернется к роли злодея в третьей части «Соника в кино»

4 февраля
2024 год

Новости кино >>
4 февраля 2024

Джим Керри вернется в третьей части «Соника в кино». Актер сыграет главного антагониста, доктора Роботника, хотя второй фильм заканчивается падением злодея, уточняет Variety.

Джим Керри вернется к роли злодея в третьей части «Соника в кино»
фото: IGN.com

К актерскому составу также присоединятся Кристен Риттер, Элайла Браун, Джеймс Уок и Йорма Такконе.

В третьей части Сонику (Бен Шварц), Тейлзу (Коллин О'Шонесси) и Наклзу (Идрис Эльба) предстоит столкнуться с черным ежиком Шэдоу, созданным дедушкой доктора Роботника в рамках эксперимента под названием «Проект Тень». Джеймс Марсден вновь занят в роли Тома Ваковски, в режиссерском кресле — снявший первые части серии Джефф Фаулер. Премьера назначена на 20 декабря этого года.

Совокупные сборы в мировом прокате «Соника» и «Соника 2» составили 870,8 миллиона долларов, поэтому неудивительно, что студия Paramount активно развивает франшизу, собираясь выпустить также спин-офф «Наклз».
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