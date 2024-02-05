Завершились съемки сказочного сериала «Последний богатырь. Наследие»

Съемки масштабного сказочного сериала «Последний богатырь. Наследие» завершены. Об этом сообщает онлайн-кинотеатр START, который также делится видео со съемок и цифрами, связанными с проектом. Состоялось 122 смены, 8500 дублей, более 800 часов съемок на земле, в воде, воздухе и даже в огне. Над сериалом работали 250 человек съемочной группы и около 1000 актеров на площадке.
«Это самый сложный проект в моей карьере на данный момент. И один из самых масштабных сериалов в России. И однозначно один из самых больших фантастических сериалов мира, — говорит режиссер Антон Маслов. — Сериалу всегда непросто тягаться с кино, но, я думаю, у нас получается. Мы создаем огромную вселенную, которая будет убедительной и даст зрителю новых героев, которых полюбят не меньше, чем героев всех предыдущих “Богатырей”».
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Действие происходит спустя 20 лет после событий последнего фильма из сказочной вселенной. Поэтому в числе новых героев зрители увидят повзрослевшую Василису, роль которой исполнила актриса Александра Урсуляк. «Мне очень понравился мой персонаж — Василиса, потому что она ловкая и красивая, хранительница очага и семьи. А еще она воительница! И в случае чего может дать отпор, — делится актриса. — В целом, мне приоткрылся процесс, который я до этого никогда не видела: большая фантастическая картина, полная графики, огромное количество персонажей, много массовки, невероятные локации. Я надеюсь, что при просмотре сериала забуду все — и павильон, и спецэффекты — и смогу вместе со зрителями окунуться в сказочную атмосферу».
Никита Кологривый, также присоединившийся к богатырской киновселенной, уже сталкивался со сказочным миром, однако, на съемках проекта «Последний богатырь. Наследие» актеру пришлось «раздвоиться» и сыграть братьев-близнецов Мико и Жико. «Я не только впервые сыграл две роли, я перевоплотился в другую национальность: Мико и Жико — цыгане. Я получил огромное удовольствие от работы, в том числе с лошадьми, с которыми часто оказывался в кадре. С ними, конечно, приходилось считаться: это живые существа, они живут своей жизнью. Еще одна сложность на съемках была связана с хореографическими номерами. Я усиленно готовился, осваивал тонкости танца и пластики, чтобы не отставать от ребят-танцоров, которые делают это филигранно. Надеюсь, зрители оценят мои танцы», — рассказывает актер.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
О сложностях, с которыми случалось сталкиваться во время съемок, рассказывает и Антон Маслов: «Большинство съемок проходили на натуре. Мы застали все возможные варианты погоды: приходилось бороться с ливнями, туманами, снегами, дождями. Но иногда боги кино нам благоволили: удавалось просачиваться между стихий и попадать в солнечные окошки. Так что волшебство было не только в кадре, но и в жизни».
Актер Дмитрий Лысенков, сыгравший нового сказочного персонажа богатырской сказки по имени Цвырь, рассказывает, что основная сложность работы заключалась в том, что «многое нужно было сыграть, даже не представляя, что это такое и как оно выглядит». «Я считаю, что Цвырь — это жертва древнерусского буллинга. А для меня он — продолжение темы “лишних людей”. Мне не доводилось испытывать подобное на себе, но приходилось наблюдать в детстве. С Цвырем мы прожили самый длинный съемочный период в моей двадцатилетней кинокарьере: почти полгода съемок без остановок», — говорит актер.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
А еще в новой богатырской вселенной зрителей ждут и Соловей Разбойник в исполнении Александра Лыкова, и сказочное зеркальце с внешностью Татьяны Догилевой. И, конечно, две центральные героини — дочери Ивана в исполнении Арины Рожковой и Эвелины Мазуриной. Режиссер Антон Маслов отмечает, что к концу съемок Арина стала настоящей богатыршей — сама выполняла 99% трюков. Драки, битвы, полеты — все поддавалось ее упорству. Даже тяжелейшая накладная коса с булавой на конце, к которой она привыкала больше двух месяцев. А Эвелине необходимо было сыграть девочку из сказки в современном мире настолько убедительно, чтобы зритель подумал: «она не из этого мира». И, по мнению режиссера, у нее это получилось.
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