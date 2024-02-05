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Никита Кологривый подружится с попугаем Кешей

5 февраля
2024 год

Новости кино >>
5 февраля 2024
В Москве начались съемки семейной комедии «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым, Оксаной Акиньшиной и настоящим попугаем в главных ролях. Премьера картины состоится осенью 2024 года, сообщает пресс-служба фильма.

Никита Кологривый подружится с попугаем Кешей
фото: пресс-служба фильма «Возвращение попугая Кеши»

По сюжету в руках у Митяя (Никита Кологривый), школьного учителя географии из Сочи, оказывается не просто говорящий, а умный попугай из древнего рода. Его зовут Иннокентий — или просто Кеша для своих. Попугай оказывается у Митяя в сложный момент жизни — его девушка Лера (Ира Безряднова) ставит отношения на паузу. Она хочет роскошной жизни, а Митяй не может ей этого обеспечить. Зато может попугай. Точнее, он может «прокачать» Митяя так, чтобы тот начал много зарабатывать. Новые друзья заключают договор — Кеша поможет вернуть Митяю Леру, а Митяй поможет попугаю найти и вернуть его возлюбленную, с которой их разлучили.

«Этот фильм для меня о многом. Про важные эмоции, про любовь, про взаимовыручку, про важность идти к своей мечте. Это фильм про приключения, аттракционы и, конечно, юмор. Зрительское кино — это комбинация из замечательных и очень важных мыслей, которые мы хотим донести до широкой аудитории. И, конечно, дать им испытать невероятные эмоции. Я всегда стараюсь смотреть на фильм глазами своего внутреннего ребенка и восторженного зрителя. Я хочу сделать так, чтобы он радовался и улыбался. Этот фильм — не исключение!», — говорит режиссер Олег Асадулин.

В касте также задействованы Марк Юсеф, Роман Курцын, Ефим Шифрин, Никита Дювбанов, Алиса Руденко, Наталья Потапова, Наталья Кореная и другие. В роли Кеши снимаются 2 попугая — Кока и Альба. Съемки стартовали в Москве и продолжатся в Сочи, а кроме попугаев в фильме примут участие обезьяны, страус, еноты, медведь и тигр.
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№ 2
Крэг Хэк (Минск)   5.02.2024 - 13:52
В советских мультфильмах еще много подходящих героев для новых бестселлеров. Интересно, кого вспомнят следующим - домовенка Кузю или норштейновского Ежика?) читать далее>>
№ 1
Юля Наумова   5.02.2024 - 13:00
Вот Ефима Шефрина видеть приятно, а Кологривый похоже будет постоянно в новостях. Против съемок животных, кроме одомашненных. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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