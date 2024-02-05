Лаборатория «Ленфильм-дебют» открыла прием заявок на участие в новом сезоне

Подать заявку на конкурс может режиссер-дебютант (самостоятельно или вместе со сценаристом), имеющий как минимум одну снятую работу — например, короткий метр или документальный фильм. Заявка включает в себя сценарий полнометражного дебютного фильма, синопсис и аннотацию фильма, творческие биографии авторов в произвольной форме, режиссерскую экспликацию, мотивационное письмо и портфолио с одной законченной киноработой режиссера (короткий метр, веб-сериал, документальный фильм). Подать заявку можно до 31 марта через официальный сайт лаборатории.
В начале мая организаторы объявят шорт-лист из 30 авторов, в середине мая — финальный список участников. Обучение в лаборатории включает три очные сессии в июне, сентябре и декабре, во время которых дебютанты будут участвовать в семинарах и обсуждать свои сценарии с мастерами, лекторами и кураторами на киностудии «Ленфильм». У каждого проекта будет куратор, с которым авторы будут работать индивидуально. Лаборатория завершится питчингом, на котором дебютанты представят свои проекты экспертам из киноиндустрии — продюсерам, представителям кинокомпаний и фондов поддержки кино, Министерства культуры. Один из проектов лаборатории возьмет в реализацию киностудия «Ленфильм». Участие в лаборатории бесплатно, при этом организаторы оплачивают проезд и проживание участников лаборатории в Петербурге на время очных занятий.
«Очень хотелось бы, чтобы и дальше расширялась жанровая палитра проектов-финалистов лаборатории. Во втором сезоне появились комедии, триллеры и фантастические фильмы. Отрадно, что дебютанты не боятся заходить на территорию жанра, не замыкаются исключительно в рамки камерного арт-хауса. Никаких строгих критериев и параметров у нас при отборе нет. Важны, на мой взгляд, два ключевых качества: оригинальность и актуальность», — говорит главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов.
Киностудия «Ленфильм» в этом году представит на питчинге Министерства культуры проект «Фейерверки днем» выпускницы второй лаборатории Нины Воловой. Пять проектов участников первой лаборатории участвовали в питчинге Министерства культуры в прошлом году. «Северная станция» Сергея Овечко получила финансирование Министерства культуры («Профит», продюсер Игорь Толстунов), проект выпускницы Ники Горбушиной «Теплица» (Vita Aktiva) — в резерве. Участники лаборатории работают с такими продюсерами, как Александр Плотников (Lookfilm), Екатерина Филиппова («Пан-Атлантик Студио»), Артем Васильев («Метрафильм») и другие. Выпускники второй лаборатории сейчас ведут переговоры с продюсерами, которые присутствовали на питчинге в декабре прошлого года.
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