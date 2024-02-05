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Лаборатория «Ленфильм-дебют» открыла прием заявок на участие в новом сезоне

5 февраля
2024 год

Новости кино >>
5 февраля 2024
Лаборатория «Ленфильм-дебют» открыла прием заявок на участие в новом сезоне. Участники, прошедшие отбор, будут в течение года учиться и разрабатывать сценарии дебютных полнометражных фильмов под руководством ведущих российских кинематографистов. Кураторами выступают Александр Велединский, Николай Хомерики, Максим Пежемский, Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Марина Разбежкина, Анна Пармас, Любовь Борисова, Бакур Бакурадзе, Наталия Мещанинова. Мастерами лаборатории стали Александра Васнецова и Всеволод Коршунов.

Лаборатория «Ленфильм-дебют» открыла прием заявок на участие в новом сезоне
фото: «Ленфильм-дебют»

Подать заявку на конкурс может режиссер-дебютант (самостоятельно или вместе со сценаристом), имеющий как минимум одну снятую работу — например, короткий метр или документальный фильм. Заявка включает в себя сценарий полнометражного дебютного фильма, синопсис и аннотацию фильма, творческие биографии авторов в произвольной форме, режиссерскую экспликацию, мотивационное письмо и портфолио с одной законченной киноработой режиссера (короткий метр, веб-сериал, документальный фильм). Подать заявку можно до 31 марта через официальный сайт лаборатории.

В начале мая организаторы объявят шорт-лист из 30 авторов, в середине мая — финальный список участников. Обучение в лаборатории включает три очные сессии в июне, сентябре и декабре, во время которых дебютанты будут участвовать в семинарах и обсуждать свои сценарии с мастерами, лекторами и кураторами на киностудии «Ленфильм». У каждого проекта будет куратор, с которым авторы будут работать индивидуально. Лаборатория завершится питчингом, на котором дебютанты представят свои проекты экспертам из киноиндустрии — продюсерам, представителям кинокомпаний и фондов поддержки кино, Министерства культуры. Один из проектов лаборатории возьмет в реализацию киностудия «Ленфильм». Участие в лаборатории бесплатно, при этом организаторы оплачивают проезд и проживание участников лаборатории в Петербурге на время очных занятий.

«Очень хотелось бы, чтобы и дальше расширялась жанровая палитра проектов-финалистов лаборатории. Во втором сезоне появились комедии, триллеры и фантастические фильмы. Отрадно, что дебютанты не боятся заходить на территорию жанра, не замыкаются исключительно в рамки камерного арт-хауса. Никаких строгих критериев и параметров у нас при отборе нет. Важны, на мой взгляд, два ключевых качества: оригинальность и актуальность», — говорит главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов.

Киностудия «Ленфильм» в этом году представит на питчинге Министерства культуры проект «Фейерверки днем» выпускницы второй лаборатории Нины Воловой. Пять проектов участников первой лаборатории участвовали в питчинге Министерства культуры в прошлом году. «Северная станция» Сергея Овечко получила финансирование Министерства культуры («Профит», продюсер Игорь Толстунов), проект выпускницы Ники Горбушиной «Теплица» (Vita Aktiva) — в резерве. Участники лаборатории работают с такими продюсерами, как Александр Плотников (Lookfilm), Екатерина Филиппова («Пан-Атлантик Студио»), Артем Васильев («Метрафильм») и другие. Выпускники второй лаборатории сейчас ведут переговоры с продюсерами, которые присутствовали на питчинге в декабре прошлого года.
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№ 1
Юля Наумова   5.02.2024 - 16:31
Как говорится: Добро пожаловать! Хороший сценарий, это основа фильма, а все остальное дело техники. У нас сюжетами проблема номер один. Снимает одно и тоже по кругу. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Бакур БакурадзеЛюбовь Борисова (II)Артём ВасильевАлександр ВелединскийНина ВоловаНика ГорбушинаВсеволод КоршуновНаталия МещаниноваСергей ОвечкоАнна ПармасМаксим ПежемскийАлександр Плотников (II)Алексей ПопогребскийАндрей ПрошкинМарина РазбежкинаИгорь ТолстуновЕкатерина ФилипповаНиколай Хомерики

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