Лаборатория «Ленфильм-дебют» открыла прием заявок на участие в новом сезоне

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Анна Михалкова, Гоша Куценко, Владимир Яглыч и Полина Максимова отдохнут в «Шале»

Популярному актеру было 76 лет

Не стало звезды «Рокки» и «Хищника» Карла Уэзерса

В ночь с 5 на 6 февраля, 00:30, РЕН ТВ

Ему было 48 лет

Не стало оператора «Беспринципных» и двух частей «Последнего богатыря» Павла Капиноса

Интервью

Марюс Вайсберг: «Головокружение от успеха и возможность второго шанса понятны всем, вне зависимости от профессии»

Режиссер трагикомедии «Конец славы» – о съемках Павла Деревянко в гробу, дружбе творческих людей и нехватке взрослого контента в кинотеатрах