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Павел Прилучный пытается избежать сглаза в первой тизер-сцене из сериала «13 Клиническая. Начало»

5 февраля
2024 год

Новости кино >>
5 февраля 2024
Онлайн-кинотеатр Иви и продюсерская компания Team Films завершили съемки приквела сериала «13 Клиническая. Начало» о больнице для одержимых демонами. К окончанию съемок создатели проекта выложили в сети тизер-сцену, в которой герой Павла Прилучного, руководитель клиники, идет буквально на любые меры, чтобы избежать сглаза.



Сюжет сериала «13 Клиническая. Начало» перенесет зрителя в 1976 год, за полстолетия до событий первого сезона, и расскажет о том, как обычный научно-исследовательский институт стал самой загадочной клиникой в стране, — врачам предстоит бороться за жизнь пациентов, одержимых опасными сущностями. Чтобы оказаться впереди, в СССР начинают искать врачей, готовых выйти за рамки обычной медицины. Одним из таких врачей становится Яна, психоневролог, переживающая семейную драму. Прибыв в больницу, чтобы спасти Брежнева после фатального контакта генсека с демоном, девушка неожиданно выясняет, что ее сын оказался в заложниках у Люцифера. Теперь ей предстоит не только вызволить своего ребенка, но и взять на себя роль главврача первой в мире мистической больницы. Так начинает свою работу 13-я клиническая. Яне и ее коллегам придется потратить немало сил на освоение экспериментальных методов лечения и изучение сущностей. А руководству страны — выяснить, возможно ли использовать N-явления для обороны от внешних угроз.

Павел Прилучный пытается избежать сглаза в первой тизер-сцене из сериала «13 Клиническая. Начало»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

«Этот проект был, с одной стороны, огромным удовольствием: у нас была потрясающая команда и выдающиеся актеры. С другой стороны, нам предстояло решить много креативных и производственных задач. Мы снимали всю зиму, съемки не останавливались даже в минус 27. Также специфика советского периода подразумевала работу в полуразрушенных зданиях, которые несут с собой настроение той эпохи. Так что на работе было "жарко", но только с точки зрения производственного процесса», — признается режиссер Илья Ермолов.

Автором сценария выступил Андрей Золотарев, спродюсировал проект Теймур Джафаров. Роли в сериале, помимо Прилучного, исполнили Ирина Старшенбаум, Сергей Гилев, Виктория Исакова, Татьяна Яхина, Павел Попов, Игорь Миркурбанов, Светлана Степанковская и другие. Все серии «13 Клиническая. Начало» выйдут на Иви в 2024 году.
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Павел Прилучный пытается избежать сглаза в первой тизер-сцене из сериала «13 Клиническая. Начало» фотографии
Павел Прилучный пытается избежать сглаза в первой тизер-сцене из сериала «13 Клиническая. Начало» фотографии
Павел Прилучный пытается избежать сглаза в первой тизер-сцене из сериала «13 Клиническая. Начало» фотографии
Павел Прилучный пытается избежать сглаза в первой тизер-сцене из сериала «13 Клиническая. Начало» фотографии
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