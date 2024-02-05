Павел Прилучный пытается избежать сглаза в первой тизер-сцене из сериала «13 Клиническая. Начало»

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Режиссер фильма «Я - медведь» - о работе с животными, известных актерах в семейном кино и желании снимать научную фантастику

Кирилл Кемниц: «В нашей стране сейчас такой период, когда людям интереснее реализм»

Ему было 48 лет

Не стало оператора «Беспринципных» и двух частей «Последнего богатыря» Павла Капиноса

«Сложно говорить «нет», приходится выкручиваться»: Кирилл Кяро о причинах отказа от ролей

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Полина Гухман: «Когда я прихожу на площадку, у меня сразу появляется азарт»

Молодая актриса – о сериале «Котострофа», танцах и творческом взаимообмене, ради которого идут работать в кино