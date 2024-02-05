«Слово пацана» лидирует по количеству номинаций на XI премию АПКиТ

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Интервью

Марюс Вайсберг: «Головокружение от успеха и возможность второго шанса понятны всем, вне зависимости от профессии»

Режиссер трагикомедии «Конец славы» – о съемках Павла Деревянко в гробу, дружбе творческих людей и нехватке взрослого контента в кинотеатрах