«Слово пацана» лидирует по количеству номинаций на XI премию АПКиТ

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявила шорт-лист номинантов XI премии АПКиТ. Согласно результатам первого тура голосования жюри – продюсеров кинокомпаний, входящих в АПКиТ, – из поданных 200 проектов на соискание профессионального приза претендуют 34 сериала и фильма. Лидером по количеству номинаций стала криминальная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте» – проект представлен в 15 категориях.
Лучшая работа художника по костюмам
«Актрисы»
«Балет»
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
Лучшая работа художника по гриму
«Библиотекарь»
«Волшебный участок»
«Король и Шут»
Лучшая работа звукорежиссера
«Балет»
«Волшебный участок»
«Король и Шут»
Лучшая работа режиссера монтажа
«Балет»
«Волшебный участок»
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
Лучшая работа кастинг-директора
«Балет»
«Король и Шут»
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
Вместе с шорт-листом пресс-служба премии представила специальный проект «Характер-постеры номинаций XI Премии АПКиТ» – визуальные образы каждой категории. Плакаты проектных номинаций содержат в себе элементы из всех претендующий на победу проектов, а постеры индивидуальных наград раскрывают уникальность каждой кинематографической профессии.
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