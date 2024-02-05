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«Слово пацана» лидирует по количеству номинаций на XI премию АПКиТ

5 февраля
2024 год

Новости кино >>
5 февраля 2024
Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявила шорт-лист номинантов XI премии АПКиТ. Согласно результатам первого тура голосования жюри – продюсеров кинокомпаний, входящих в АПКиТ, – из поданных 200 проектов на соискание профессионального приза претендуют 34 сериала и фильма. Лидером по количеству номинаций стала криминальная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте» – проект представлен в 15 категориях.

«Слово пацана» лидирует по количеству номинаций на XI премию АПКиТ
фото: пресс-служба XI премии АПКиТ

Комедийный сериал «Волшебный участок» и драма «Балет» претендуют на победу в девяти номинациях. В шести категориях представлен фэнтези-детектив «Библиотекарь», в трех – драма «Актрисы». По две категории у детективной драмы «Бизон: дело манекенщицы» и комедийной научной фантастики «Кибердеревня».

В номинации «Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии)» представлены «Арт и Факт», «Изгой» и «Топор. 1945. Кенигсберг». За звание лучшего телесериала (5-19 серий) поборются «Бизон: Дело манекенщицы», «Екатерина. Фавориты» и «Мосгаз. Последнее дело Черкасова». На статус лучшего многосерийного телефильма (20 и более серий) претендуют седьмой сезон «Балабола», «Невский. Расплата за справедливость» и шестой сезон «Скорой помощи». Лучшим онлайн-сериалом (1-6 серий) могут стать «Абрек», «Позывной "Журавли"» и «Цербер». В категории «Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)» представлены «Библиотекарь», «Король и Шут» и «Слово пацана. Кровь на асфальте». На звание лучшего комедийного сериала претендуют «Волшебный участок», «Кибердеревня» и «Лада Голд». В номинации «Лучший анимационный сериал» заявлены «Объяснялкины», «Отель у овечек» и «Три кота». В категории «Лучший документальный сериал» представлены «Время "Спартака"», «История российских компьютерных игр» и «Как я познакомился со своей мамой». На звание лучшего документального фильма претендуют «Алексей Балабанов. Послесловие...», «Алексей Леонов. Космос внутри» и «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте». В категории «Лучший полнометражный фильм» представлены «Вызов», «По щучьему велению» и «Чебурашка».

«Слово пацана» лидирует по количеству номинаций на XI премию АПКиТ
фото: Централ Партнершип

За звание «Лучший актер сериала» посоревнуются Леон Кемстач («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте») и Иван Янковский («Слово пацана. Кровь на асфальте»). В категории «Лучшая актриса сериала» представлены Алла Сигалова («Балет»), Евгения Дмитриева («Библиотекарь»), Мариэтта Цигаль-ПолищукРаневская») и Анна Пересильд («Слово пацана. Кровь на асфальте»). На награды за роли второго плана претендуют Андрей Мерзликин («Библиотекарь»), Сергей Бурунов («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Ирина Апексимова («Балет»), Юля АлександроваКеша должен умереть»), Юлия Александрова («Слово пацана. Кровь на асфальте»).

Оставшиеся номинации распределились следующим образом:

Лучшая режиссерская работа
Евгений Сангаджиев («Балет»)
Степан Гордеев («Волшебный участок»)
Жора Крыжовников («Слово пацана. Кровь на асфальте»)

Лучшая сценарная работа
Лев Мурзенко, Серафим Ореханов, Анастасия Корецкая, Евгений Сангаджиев, Владислав Каптур («Балет»)
Всеволод Бенигсен, Анастасия Максимова, Владлен Максимов («Бизон: Дело манекенщицы»)
Александр Носков («Волшебный участок»)

Лучшие визуальные эффекты
«Библиотекарь»
«Волшебный участок»
«Кибердеревня»

Лучшая оригинальная музыка к сериалу
«Актрисы»
«Король и Шут»
«Слово пацана. Кровь на асфальте»

Лучшая операторская работа
Юрий Никогосов («Актрисы»)
Игорь Киселев («Балет»)
Роберт Саруханян («Волшебный участок»)

Лучшая работа художника-постановщика
Леонид Кипнис («Библиотекарь»)
Жанна Пахомова («Волшебный участок»)
Денис Быков («Слово пацана. Кровь на асфальте»)

Лучшая работа художника по костюмам
«Актрисы»
«Балет»
«Слово пацана. Кровь на асфальте»

Лучшая работа художника по гриму
«Библиотекарь»
«Волшебный участок»
«Король и Шут»

Лучшая работа звукорежиссера
«Балет»
«Волшебный участок»
«Король и Шут»

Лучшая работа режиссера монтажа
«Балет»
«Волшебный участок»
«Слово пацана. Кровь на асфальте»

Лучшая работа кастинг-директора
«Балет»
«Король и Шут»
«Слово пацана. Кровь на асфальте»

Вместе с шорт-листом пресс-служба премии представила специальный проект «Характер-постеры номинаций XI Премии АПКиТ» – визуальные образы каждой категории. Плакаты проектных номинаций содержат в себе элементы из всех претендующий на победу проектов, а постеры индивидуальных наград раскрывают уникальность каждой кинематографической профессии.
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обсуждение >>
№ 1
Dima111   5.02.2024 - 18:40
Ну в целом я не удивлен. Это сильная работа. Можно много возмущаться по поводу поведения актеров, но сам проект очень круто сделан. И надо это признать. Так что будем ждать результаты победителей. читать далее>>
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фильмы
АбрекАктрисыАлексей Балабанов. Послесловие…Алексей Леонов. Космос внутриАрт и фактБалабол-7БалетБиблиотекарьБизон: Дело манекенщицыВолшебный участокВремя «Спартака»ВызовЕкатерина. ФаворитыИзгойИстория российских компьютерных игрКак я познакомился со своей мамойКеша должен умеретьКибердеревняКороль и ШутЛада ГолдМихаил Горшенёв. Легенда о Короле и ШутеМосгаз. Последнее дело ЧеркасоваНевский. Расплата за справедливостьОбъяснялкиныОтель у овечекПо щучьему велениюПозывной "Журавли"РаневскаяСкорая помощь-6Слово пацана. Кровь на асфальтеТопор. 1945Три котаЦерберЧебурашка

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