Эрик Бана ищет женщину в лесу в трейлере детективного триллера «Город тайн: Исчезнувшая»

В сети появился дублированный трейлер детективного триллера «Город тайн: Исчезнувшая
» режиссёра Роберта Коннолли
(«Городе тайн
»). В основу фильма лёг новый бестселлер Джейн Харпер «Силы природы».
Пять девушек отправляются на корпоративный тимбилдинг в горы. В ходе квеста бесследно исчезает одна из них, а другие участники похода явно что-то скрывают. На помощь местному следствию приезжает федеральный агент Аарон Фальк. Однако чем больше он углубляется в дело, тем больше прозрений у него возникает. Ведь каждая из вернувшихся рассказывает свою версию произошедшего, а местной полиции совершенно неясно, что тут делает федерал и зачем ему звонила пропавшая перед своим исчезновением.
Главные роли в фильме сыграли Эрик Бана
, Жаклин МакКензи
, Анна Торв
, Деборра-Ли Фернесс
, Робин МакЛиви
, СиСи Стрингер
, Джереми Линдсей Тейлор
, Ричард Роксбург
и другие.
«Я невероятно рад вернуться в мир детектива Аарона Фалька. «Силы природы» Джейн Харпер — это еще одна глубоко эмоциональная и захватывающая история, в которой есть необыкновенный мир и ландшафт австралийской дикой природы
», — поделился режиссер Роберт Коннолли. Эрик Бана поддержал: «Мы мечтали перенести эту историю на большой экран, но ее судьба во многом зависела от успеха «Города тайн». Невероятная поддержка зрителей, которую они оказали при выпуске первого фильма, сделала эту мечту реальной
».
В российский прокат «Город тайн: Исчезнувшая
» выйдет 25 апреля 2024 года.
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