Игрушки кончились: Konami создает мультипликационную студию — и уже снимает

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«Сложно говорить «нет», приходится выкручиваться»: Кирилл Кяро о причинах отказа от ролей

Политическая цензура - она везде

Премьера проекта ожидается в этом году

«Не было никакого приказа свыше»: Жора Крыжовников объяснил, почему переснял финал «Слова пацана»

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Кирилл Кемниц: «В нашей стране сейчас такой период, когда людям интереснее реализм»

Режиссер фильма «Я - медведь» - о работе с животными, известных актерах в семейном кино и желании снимать научную фантастику