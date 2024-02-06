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Игрушки кончились: Konami создает мультипликационную студию — и уже снимает

6 февраля
2024 год

Новости кино >>
6 февраля 2024
Видеоигровая компания Konami объявила о запуске новой студии Konami Animation. Её первым проектом стало короткометражное аниме «Югио! Карточная игра — Хроники», приуроченное к 25-летию карточной игры Yu-Gi-Oh! Duel Monsters.


В шестиминутном ролике оживают знакомые поклонникам образы и захватывающие сражения из волшебного мира «Югио!». Помимо карточных и видеоигровых тайтлов, основанных на вымышленной игре из манги Кадзуки Такахаси, компания известна по таким франшизам, как Metal Gear, Silent Hill, Gradius, Tokimeki Memorial, Castlevania и Contra.

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Главным режиссером короткометражки выступил Такаси Кайга. Также в создание аниме задействованы:

Кэн ТакахасиМагическая битва», «Истребитель демонов»).
Юто НакавадаТомо — девушка!», «Киберпанк: Бегущие по краю»).
Ёсихиро НагамориМонолог фармацевта», «Боевой дворецкий Хаятэ!»).
Сэйя МиядзимаУра мечте! Девушки из группы»).
Такахиро СасакиЗомбилэнд-Сага»).
Кадзуто ВакаямаКолдунья в погонах. Фильм»).
Дзюнъя Танака, и другие.

Игрушки кончились: Konami создает мультипликационную студию — и уже снимает

В будущем студия планирует выпускать широкий спектр анимационной продукции в дополнение к собственным франшизам. Как сообщается на сайте Konami Animation, цель студии — «динамично развивать японскую аниме-сцену и выводить ее на новый уровень, используя весь опыт, знания и передовые технологии, накопленные сотрудниками в разработке видеоигр».

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обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   6.02.2024 - 13:07
В yu-gi-oh красивейшие карточки. Настоящее произведение искусств. Не понимаю как играют, интересно у нас продаются. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Боевой дворецкий ХаятэЗомбиленд СагаКастлванияКиберпанк: Бегущие по краюКлинок, рассекающий демоновКолдунья в погонах. ФильмМагическая битваМонолог фармацевтаСайлент ХиллТомо — девушка!Ура мечте! Девушки из группы

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Игрушки кончились: Konami создает мультипликационную студию — и уже снимает фотографии
Игрушки кончились: Konami создает мультипликационную студию — и уже снимает фотографии
Игрушки кончились: Konami создает мультипликационную студию — и уже снимает фотографии
Игрушки кончились: Konami создает мультипликационную студию — и уже снимает фотографии
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