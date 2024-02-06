Игрушки кончились: Konami создает мультипликационную студию — и уже снимает

Видеоигровая компания Konami
объявила о запуске новой студии Konami Animation
. Её первым проектом стало короткометражное аниме «Югио! Карточная игра — Хроники
», приуроченное к 25-летию карточной игры Yu-Gi-Oh! Duel Monsters
.
В шестиминутном ролике оживают знакомые поклонникам образы и захватывающие сражения из волшебного мира «Югио!
». Помимо карточных и видеоигровых тайтлов, основанных на вымышленной игре из манги Кадзуки Такахаси
, компания известна по таким франшизам, как Metal Gear
, Silent Hill
, Gradius
, Tokimeki Memorial
, Castlevania
и Contra
.
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Главным режиссером короткометражки выступил Такаси Кайга
. Также в создание аниме задействованы:
Кэн Такахаси
(«Магическая битва
», «Истребитель демонов
»).
Юто Накавада
(«Томо — девушка!
», «Киберпанк: Бегущие по краю
»).
Ёсихиро Нагамори
(«Монолог фармацевта
», «Боевой дворецкий Хаятэ!
»).
Сэйя Миядзима
(«Ура мечте! Девушки из группы
»).
Такахиро Сасаки
(«Зомбилэнд-Сага
»).
Кадзуто Вакаяма
(«Колдунья в погонах. Фильм
»).
Дзюнъя Танака
, и другие.
В будущем студия планирует выпускать широкий спектр анимационной продукции в дополнение к собственным франшизам. Как сообщается на сайте Konami Animation, цель студии — «динамично развивать японскую аниме-сцену и выводить ее на новый уровень, используя весь опыт, знания и передовые технологии, накопленные сотрудниками в разработке видеоигр
».
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