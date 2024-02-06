«Ректор» с Владимиром Канухиным вошел в конкурс Третьего фестиваля контента стриминговых сервисов ORIGINAL+

За оценку работ возьмутся профессиональное независимое жюри, состоящее из экспертов в сфере кинематографа, и жюри СМИ. Призы вручат в номинациях «Самый ожидаемый проект», «Оригинальный сериал (фильм)», «Оригинальное режиссерское видение», «Оригинальный актер», «Оригинальная актриса», «Оригинальная музыка», «Оригинальный сценарий», «Оригинальное шоу», «Оригинальная коллаборация» и «Оригинальный эксперимент с контентом». Лауреатов также ожидают специальный приз от «Российской газеты», специальный приз от «Гильдии кастинг-директоров России» за подбор оригинального актерского ансамбля, спецпризы и дипломы жюри СМИ.
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