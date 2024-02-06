Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Ректор» с Владимиром Канухиным вошел в конкурс Третьего фестиваля контента стриминговых сервисов ORIGINAL+

6 февраля
2024 год

Новости кино >>
6 февраля 2024
«Ректор» Романа Фокина с Владимиром Канухиным, Михаилом Горевым, Никитой Санаевым, Анастасией Шукевич и Еленой Морозовой включен в конкурс Третьего фестиваля контента стриминговых сервисов ORIGINAL+, который пройдет 28 и 29 февраля в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA. Об этом сообщается на сайте Института развития Интернета, являющегося генеральным партнером смотра.

«Ректор» с Владимиром Канухиным вошел в конкурс Третьего фестиваля контента стриминговых сервисов ORIGINAL+
фото: фото со съемочной площадки сериала «Ректор»

В категории «Сериалы» с работой Фокина будут соперничать «Артист с большой дороги» с Юрием Стояновым, «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым, «Загляни ему в голову» с Кириллом Жандаровым, «Калимба» с Федором Бондарчуком, Сергеем Гармашем и Аленой Михайловой, «На автомате» Бориса Акопова со Славой Копейкиным, «Неверные» с Оксаной Акиньшиной, Романом Евдокимовым и Егором Дружининым, «Первый класс» с Анной Чиповской, Мариной Васильевой и Юлией Хлыниной, «Персональный ассистент» с Марией Луговой и «Невинная Маша» с Настасьй Самбурской, Алевтиной Тукан и Михаилом Трухиным.

В номинации «Шоу» представлены «Одна безумная история» с Евгением Чебатковым, «Психология кино» с Еленой Новоселовой и «Свидание с прицепом» с Дмитрием Шепелевым.

Читать Смотреть онлайн: «Созвездие», «ГДР» и «Последний маг воздуха»

За оценку работ возьмутся профессиональное независимое жюри, состоящее из экспертов в сфере кинематографа, и жюри СМИ. Призы вручат в номинациях «Самый ожидаемый проект», «Оригинальный сериал (фильм)», «Оригинальное режиссерское видение», «Оригинальный актер», «Оригинальная актриса», «Оригинальная музыка», «Оригинальный сценарий», «Оригинальное шоу», «Оригинальная коллаборация» и «Оригинальный эксперимент с контентом». Лауреатов также ожидают специальный приз от «Российской газеты», специальный приз от «Гильдии кастинг-директоров России» за подбор оригинального актерского ансамбля, спецпризы и дипломы жюри СМИ.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   6.02.2024 - 14:52
Ничего толком не видела. Вообще никак не оценишь информацию. Пускай воюют, кто лучше. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Она монстр!»: Оксана Акиньшина строит карьеру и страдает от алкоголизма в трейлере сериала «Неверные»
Вор-рецидивист Юрий Стоянов станет няней под прикрытием 29 февраля
«Хорошие мальчики, дружные»: звезда «Слова пацана» Слава Копейкин торгует оружием в трейлере сериала «На автомате»
Второй сезон «Обоюдного согласия» с Глафирой Тархановой и «Амура» с Аленой Михайловой: KION рассказал о главных премьерах 2024 года
Сериал «Последний богатырь. Наследие» и спин-офф «Бывших»: START рассказал о новинках 2024 года
Владимир Канухин изобретает лекарство от страха в сериале «Ректор»
Борис Акопов снимает криминальную комедию «На автомате»
«Слово пацана», «Подростки и космос» и «Министерство Всего Хорошего»: ИРИ рассказал о новинках сезона
Тимофей Трибунцев устроился дворником в детский дом
Хлынина, Чиповская и Васильева пытаются устроить детей в элитную школу в тизере драмеди «Первый класс»
«Мамонты», «Лихие» и продолжение «Открытого брака»: онлайн-кинотеатр Okko рассказал о новинках сезона
Вор-рецидивист Юрий Стоянов вживается в роль строгой няни в комедии «Артист»
Оксана Акиньшина займется адвокатской деятельностью в сериале «Неверные»
Сантехник, священник, следователь: Юрий Стоянов сменит сразу 10 образов в сериале «Артист»
Юлия Хлынина, Марина Васильева и Аня Чиповская готовы на всё, чтобы устроить детей в престижную школу
Фёдор Бондарчук и Алёна Михайлова проведут психологический эксперимент в сериале «Калимба»
Кирилл Жандаров, Дарья Урсуляк и Павел Трубинер снимаются в сериале «Загляни ему в голову»
персоны
Оксана АкиньшинаБорис АкоповФёдор БондарчукМарина ВасильеваСергей ГармашМихаил ГоревойЕгор ДружининРоман ЕвдокимовКирилл ЖандаровВладимир КанухинСлава КопейкинМария ЛуговаяАлёна МихайловаЕлена МорозоваЕлена НовоселоваНастасья СамбурскаяЮрий СтояновТимофей ТрибунцевМихаил ТрухинАлевтина ТуканРоман ФокинЮлия ХлынинаЕвгений ЧебатковАнна ЧиповскаяДмитрий Шепелев
фильмы
Артист с большой дорогиДядя ЛёшаЗагляни ему в головуКалимбаНа автоматеНеверныеПервый классРектор

анонс

Скорбим

Александр Симонец
6 февраля ушёл из жизни актёр Александр Симонец.
Кирилл Турутин
18 января ушёл из жизни актёр Кирилл Турутин.

День рождения >>

Александр Бобров
Ирина Гринёва
Владимир Заманский
Сергей Мартинсон
София Нижарадзе
Оксана Скакун
Валентина Титова
Вера Шпак
Алексей Эйбоженко
Пьер Брис
Элис Ив
Ежи Лещиньский
Патрик Макни
Рамон Новарро
Рональд Рейган
Данута Шафлярская
все родившиеся 6 февраля >>

Афиша кино >>

Портной из Бруклина
драма
Россия, 2023
Реальная история Уиннер
драма
США, 2023
Три мушкетёра: Миледи
исторический фильм, приключения, экранизация
Франция, 2023
Дьявол в деталях. Дело Миранды
биография, драма, криминальный фильм
США, 2023
Миссия в Москве
боевик, детектив, криминальный фильм
Китай, 2023
Поцелуй
драма, мелодрама, экранизация
Дания, Норвегия, 2022
5 сантиметров в секунду
драма, мелодрама, семейное кино
Япония, 2007
Астрал. Ритуал Малум
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Италия, США, 2023
Демоны внутри
мистика, триллер
Таиланд, 2022
Звериный рейс
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, экранизация
Бразилия, Индия, 2023
Спуск в бездну
научная фантастика, приключения, фильм ужасов
Франция, 2023
Элла и чёрный ягуар
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, Канада, Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен