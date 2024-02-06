Экранизация «Мастера и Маргариты» стала четвертым миллиардером 2024 года

Картина, стартовавшая 25 января, собрала 1,02 млрд рублей, обойдя на пять миллионов третьего миллиардера года — мультфильм «Три богатыря и пуп земли». При этом за первый уикенд зрители занесли в копилку киноадаптации романа 417 млн, а за второй — 392.
На данный момент «Мастер и Маргарита» замыкает тройку лидеров отечественного проката текущего года. Первое место занимает «Холоп 2» Клима Шипенко, заработавший 3,6 млрд рублей, а на втором находится музыкальная сказка Алексея Нужного «Бременские музыканты», на чьем счету 2,8 миллиарда.
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