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Экранизация «Мастера и Маргариты» стала четвертым миллиардером 2024 года

6 февраля
2024 год

Новости кино >>
6 февраля 2024

Экранизация «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь на второй неделе проката преодолела отметку в миллиард рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.

Экранизация «Мастера и Маргариты» стала четвертым миллиардером 2024 года
фото: кадр из «Мастера и Маргариты»

Картина, стартовавшая 25 января, собрала 1,02 млрд рублей, обойдя на пять миллионов третьего миллиардера года — мультфильм «Три богатыря и пуп земли». При этом за первый уикенд зрители занесли в копилку киноадаптации романа 417 млн, а за второй — 392.

На данный момент «Мастер и Маргарита» замыкает тройку лидеров отечественного проката текущего года. Первое место занимает «Холоп 2» Клима Шипенко, заработавший 3,6 млрд рублей, а на втором находится музыкальная сказка Алексея Нужного «Бременские музыканты», на чьем счету 2,8 миллиарда.
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№ 2
Юля Наумова   6.02.2024 - 14:54
Вот и сняли))).Абы что, под название Холоп 2, больше заинтересовал, чем произведение Михаила Булгакова. Можно сделать укор, что Холоп, все же выходил в праздничное время... читать далее>>
№ 1
Darkshines   6.02.2024 - 14:33
все же четвертый кинопроект года, мультфильм "Три Богатыря и Пуп Земли" 2 февраля тоже миллиард набрал читать далее>>
Всего сообщений: 2
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персоны
Алексей НужныйЮлия СнигирьЕвгений ЦыгановКлим Шипенко
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