Альберто Амманна и Бруну Кузи допрашивают в трейлере «Границ безумия»

Опубликован трейлер триллера «Границы безумия», который кинокомпания «Пионер» выпустит в прокат 29 февраля.
Режиссерами картины выступили венесуэльцы Алехандро Рохас и Хуан Себастьян Васкес, а главные роли сыграли лауреаты испанской премии «Гойя» Бруна Кузи и Альберто Амманн. Критики называют ленту «захватывающей и хорошо поставленной драмой», которая «воссоздает безжалостную и тревожную атмосферу замкнутого пространства аэропорта».
По сюжету испанской паре предстоит пройти американскую границу. Венесуэльский урбанист Диего и танцовщица из Барселоны Елена прилетают в США, чтобы начать новую жизнь. Они хотят преуспеть в карьере и завести семью в «стране возможностей». Но при входе в иммиграционную зону аэропорта Нью-Йорка их проводят в комнату вторичного досмотра, где им приходится пройти психологически изнурительный допрос. Судьба Елены, Диего и их желаний оказывается под вопросом, поскольку пограничник, который проводит допрос, раскрывает нелицеприятные секреты, которыми пара еще не делилась даже друг с другом.
фото: пресс-служба кинокомпании «Пионер»
Впервые фильм публике представили на таллинском фестивале «Темные ночи», после чего он стал частью программ крупнейших киносмотров Испании, Великобритании, США, Швейцарии и других стран. Рейтинг картины на сайте Rotten Tomatoes составляет 100%.
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