Альберто Амманна и Бруну Кузи допрашивают в трейлере «Границ безумия»

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Популярному актеру было 76 лет

Не стало звезды «Рокки» и «Хищника» Карла Уэзерса

В ночь с 6 на 7 февраля, 00:00, ТВ-3

В ночь с 5 на 6 февраля, 00:30, РЕН ТВ

Интервью

Кирилл Кемниц: «В нашей стране сейчас такой период, когда людям интереснее реализм»

Режиссер фильма «Я - медведь» - о работе с животными, известных актерах в семейном кино и желании снимать научную фантастику