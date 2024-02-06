Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Альберто Амманна и Бруну Кузи допрашивают в трейлере «Границ безумия»

6 февраля
2024 год

Новости кино >>
6 февраля 2024
Опубликован трейлер триллера «Границы безумия», который кинокомпания «Пионер» выпустит в прокат 29 февраля.



Режиссерами картины выступили венесуэльцы Алехандро Рохас и Хуан Себастьян Васкес, а главные роли сыграли лауреаты испанской премии «Гойя» Бруна Кузи и Альберто Амманн. Критики называют ленту «захватывающей и хорошо поставленной драмой», которая «воссоздает безжалостную и тревожную атмосферу замкнутого пространства аэропорта».

По сюжету испанской паре предстоит пройти американскую границу. Венесуэльский урбанист Диего и танцовщица из Барселоны Елена прилетают в США, чтобы начать новую жизнь. Они хотят преуспеть в карьере и завести семью в «стране возможностей». Но при входе в иммиграционную зону аэропорта Нью-Йорка их проводят в комнату вторичного досмотра, где им приходится пройти психологически изнурительный допрос. Судьба Елены, Диего и их желаний оказывается под вопросом, поскольку пограничник, который проводит допрос, раскрывает нелицеприятные секреты, которыми пара еще не делилась даже друг с другом.

Альберто Амманна и Бруну Кузи допрашивают в трейлере «Границ безумия»
фото: пресс-служба кинокомпании «Пионер»

Впервые фильм публике представили на таллинском фестивале «Темные ночи», после чего он стал частью программ крупнейших киносмотров Испании, Великобритании, США, Швейцарии и других стран. Рейтинг картины на сайте Rotten Tomatoes составляет 100%.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   6.02.2024 - 16:06
Похоже действительно крутой фильм. Главное, тема не избита. Сразу кажется, что может быть интересного на обычной проверке багажа. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Третий «Лед», «По Фрейду» с Энтони Хопкинсом и еще 11 фильмов февраля
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Альберто АмманнБруна Куси
фильмы
Границы безумия

фотографии >>
Альберто Амманна и Бруну Кузи допрашивают в трейлере «Границ безумия» фотографии
Альберто Амманна и Бруну Кузи допрашивают в трейлере «Границ безумия» фотографии
Альберто Амманна и Бруну Кузи допрашивают в трейлере «Границ безумия» фотографии
Альберто Амманна и Бруну Кузи допрашивают в трейлере «Границ безумия» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Симонец
6 февраля ушёл из жизни актёр Александр Симонец.
Кирилл Турутин
18 января ушёл из жизни актёр Кирилл Турутин.

День рождения >>

Александр Бобров
Ирина Гринёва
Владимир Заманский
Сергей Мартинсон
София Нижарадзе
Оксана Скакун
Валентина Титова
Вера Шпак
Алексей Эйбоженко
Пьер Брис
Элис Ив
Ежи Лещиньский
Патрик Макни
Рамон Новарро
Рональд Рейган
Данута Шафлярская
все родившиеся 6 февраля >>

Афиша кино >>

Портной из Бруклина
драма
Россия, 2023
Реальная история Уиннер
драма
США, 2023
Три мушкетёра: Миледи
исторический фильм, приключения, экранизация
Франция, 2023
Дьявол в деталях. Дело Миранды
биография, драма, криминальный фильм
США, 2023
Миссия в Москве
боевик, детектив, криминальный фильм
Китай, 2023
Поцелуй
драма, мелодрама, экранизация
Дания, Норвегия, 2022
5 сантиметров в секунду
драма, мелодрама, семейное кино
Япония, 2007
Астрал. Ритуал Малум
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Италия, США, 2023
Демоны внутри
мистика, триллер
Таиланд, 2022
Звериный рейс
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, экранизация
Бразилия, Индия, 2023
Спуск в бездну
научная фантастика, приключения, фильм ужасов
Франция, 2023
Элла и чёрный ягуар
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, Канада, Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен