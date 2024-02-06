«Крепкие орешки» вернутся к зрителям 11 февраля

что почитать?

Лайфстайл В Ярославле отменили спектакль с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым По просьбе местного активиста

Интервью Антон Хабаров: «Я всегда ищу героев с надломленным прошлым» Популярный актер – о «Страхе над Невой», поимке маньяков и тщательной подготовке к ролям

Интервью Полина Гухман: «Когда я прихожу на площадку, у меня сразу появляется азарт» Молодая актриса – о сериале «Котострофа», танцах и творческом взаимообмене, ради которого идут работать в кино

Спутник телезрителя «Суррогаты»: Приключения электроников В ночь с 5 на 6 февраля, 00:30, РЕН ТВ