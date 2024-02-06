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«Крепкие орешки» вернутся к зрителям 11 февраля

6 февраля
2024 год

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6 февраля 2024
На Пятом канале 11 февраля в 12.00 стартует третий — 32-серийный — сезон детектива «Крепкие орешки». В этот день зрителям покажут сразу восемь премьерных эпизодов, уточняет пресс-служба телеканала.

«Крепкие орешки» вернутся к зрителям 11 февраля
фото: пресс-служба Пятого канала

По сюжету в управлении полиции по Комендантскому району произошли кадровые изменения. Из Купчинского отдела в усиление переводят капитана Ульянова. Офицер из Москвы, капитан Орлов, с радостью принимает предложение о переводе, чтобы избежать навязчивой опеки своего папы-генерала. Уже с первых серий между «старичками» и «новичками» начинается борьба за раскрываемость и внимание начальства.

«Конечно, в нас сразу проснулась ревность, и мы начали сваливать на молодежь все висяки. У нас одна работа, профессия, коллектив. К том уже на первых порах к ним было излишнее внимание со стороны начальства. Потому мы и старались постоянно над ними подтрунивать. А они в отместку рисовали нам рожки на наших фотографиях, которые висели на доске почета», — рассказал Филипп Азаров, исполнитель роли Лаврова.

«Крепкие орешки» вернутся к зрителям 11 февраля
фото: пресс-служба Пятого канала

Соперничество станет отправной точкой многих сюжетных линий. К тому же новые сотрудники, Орлов и Ульянов, такие же противоположности друг друга, как Лавров и Романов. По словам сыгравшего Ульянова Гавриила Федотова, «Ульянов и Лавров похожи друг на друга дерзостью и темпераментом, любовью к женщинам. Но даже при этом мы все равно разные. Лавров ранимый и всегда носит маску, которой он прикрывается, чтобы спрятать свои эмоции».

Герой Станислава Ткаченко – капитан Орлов – интеллигентный, эрудированный, начитанный. Играет в шахматы и всегда живет по правилам. Ради съемок одного из эпизодов актер пошел на курсы капоэйры и даже получил свой первый пояс. К тому же Орлову пришлось временно поменять Ульянова на другого напарника. «Целую серию моим главным партнером по съемкам была замечательная крыса. Мы с ней быстро сдружились, нашли общий язык и весь эпизод бегали вместе по местам преступлений. На удивление крыса всегда понимала, что нужно делать в кадре и как любое животное оттягивала на себя внимание всей съемочной группы», — вспоминает Ткаченко.

«Крепкие орешки» вернутся к зрителям 11 февраля
фото: пресс-служба Пятого канала

Новые обстоятельства повлияют не только на работу оперативников, но и на их личную жизнь. В премьерных сериях особое внимание уделили жизненным историям героев. В частности, у Романова в исполнении Бориса Бедросова, по словам актера, «очень бурная личная жизнь. Романы он не крутил, но многие неоднократно пытались его соблазнить. А еще сказалось пагубное влияние моего напарника – Романов начал иногда применять физическую силу. Ну и, конечно, остался преданным другом своему коллеге. В третьем сезоне Лавров первый раз появился в нашем доме, и мы с моей женой Надей старались оказать ему психологическую помощь. Но у нас плохо получилось».

Однако, проблемы в личной жизни героев не мешают им оперативно и профессионально раскрывать самые сложные и запутанные преступления. В новых сериях «Крепким орешкам» предстоит выяснить, почему убирают бизнесменов, которые заключали сделки у одного и того же нотариуса, кто стоит за исчезновением с маршрутов фур с дорогостоящими товарами, кому помешал известный адвокат, для чего преступник оставляет знаки на стволах деревьев и как человек, который уже двое суток мертв, мог совершить преступление .
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