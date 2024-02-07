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Милоша Биковича заменили в «Белом лотосе» болгарским актером

7 февраля
2024 год

Новости кино >>
7 февраля 2024
Найдена замена Милошу Биковичу в третьем сезоне сериала HBO «Белый лотос». Согласно Deadline, второстепенный русский персонаж достался болгарскому актеру Джулиану Костову.

Милоша Биковича заменили в «Белом лотосе» болгарским актером
фото: tvline.com

Бикович лишился роли из-за наличия российского гражданства, русофобии и травли, организованной пресловутыми соседями. Для Костова русскоговорящий персонаж давно стал традиционным амплуа. В частности, он сыграл Федора Каминского в сериале Netflix «Тень и кость».

Съемки продолжения «Белого лотоса» скоро начнутся на Самуи, Пхукете и в Бангкоке. В актерском составе третьего сезона заявлены Кристиан Фридель, Джейсон Айзекс, Мишель Монахэн, Паркер Поузи, Лесли Бибб, Дом Хетракул, Кэрри Кун, Уолтон Гоггинс, Патрик Шварценеггер и Наташа Ротуэлл, которая вернется к роли менеджера спа-салона курорта. Режиссером и сценаристом вновь выступит создатель сериала Майк Уайт.
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Джейсон АйзексЛесли БиббМилош БиковичУолтон ГоггинсКэрри КунМишель МонахэнПаркер ПоузиНаташа РотуэллМайк УайтКристиан ФридельПатрик Шварценеггер
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