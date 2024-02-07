Милоша Биковича заменили в «Белом лотосе» болгарским актером

Найдена замена Милошу Биковичу
в третьем сезоне сериала HBO «Белый лотос
». Согласно Deadline
, второстепенный русский персонаж достался болгарскому актеру Джулиану Костову
.
Бикович лишился роли из-за наличия российского гражданства, русофобии и травли, организованной пресловутыми соседями. Для Костова русскоговорящий персонаж давно стал традиционным амплуа. В частности, он сыграл Федора Каминского в сериале Netflix «Тень и кость
».
Съемки продолжения «Белого лотоса» скоро начнутся на Самуи, Пхукете и в Бангкоке. В актерском составе третьего сезона заявлены Кристиан Фридель
, Джейсон Айзекс
, Мишель Монахэн
, Паркер Поузи
, Лесли Бибб
, Дом Хетракул
, Кэрри Кун
, Уолтон Гоггинс
, Патрик Шварценеггер
и Наташа Ротуэлл
, которая вернется к роли менеджера спа-салона курорта. Режиссером и сценаристом вновь выступит создатель сериала Майк Уайт
.
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