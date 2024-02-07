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Первая часть церемонии вручения состоится 5 марта, а второй блок победителей отметят 30 мая

6 февраля

«Крепкие орешки» вернутся к зрителям 11 февраля

В этот день зрителям покажут сразу восемь премьерных эпизодов