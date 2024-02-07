«Кинокомпания "СТВ"», «Централ Партнершип» и «Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова» включены в список лидеров отечественного кинопроизводства на 2024 год, составленный
Фондом кино.
В перечне также присутствуют «ВБД Груп», «Дирекция кино», «1-2-3 Продакшн», «Арт Пикчерс Студия» и «Водород 2011».
Ключевым критерием отбора является зрительская оценка национальных фильмов. Кроме того, лидером отечественного кинопроизводства может стать только организация, существующая не менее трех лет, выпустившая в прокат более двух оригинальных фильмов за последние пять лет и не имеющая задолженностей перед Минкультуры России и Фондом кино.
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