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«СТВ», «Централ Партнершип» и «Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова» названы лидерами отечественного кинопроизводства

7 февраля
2024 год

Новости кино >>
7 февраля 2024
«Кинокомпания "СТВ"», «Централ Партнершип» и «Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова» включены в список лидеров отечественного кинопроизводства на 2024 год, составленный Фондом кино.

«СТВ», «Централ Партнершип» и «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова» названы лидерами отечественного кинопроизводства
фото: fond-kino.ru

В перечне также присутствуют «ВБД Груп», «Дирекция кино», «1-2-3 Продакшн», «Арт Пикчерс Студия» и «Водород 2011».

Ключевым критерием отбора является зрительская оценка национальных фильмов. Кроме того, лидером отечественного кинопроизводства может стать только организация, существующая не менее трех лет, выпустившая в прокат более двух оригинальных фильмов за последние пять лет и не имеющая задолженностей перед Минкультуры России и Фондом кино.
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№ 1
Юля Наумова   7.02.2024 - 14:03
Могут называть кого угодно. Никто ничего не проверит, да и не надо этого делать. Новость для общего развития. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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