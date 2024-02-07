

фото: пресс-служба ИРИ

Объявлены даты проведения Третьей Национальной премии интернет-контента. Церемония награждения победителей пройдет в два этапа, уточняет пресс-служба Института развития интернета.Первая часть премии состоится 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус», а 30 мая в Москве на торжественной церемонии отметят второй блок победителей.По словам генерального директора ИРИ Алексея Гореславского,В этом году на соискание наград подали более 1000 социально ориентированных проектов разных форматов.Премия ИРИ, учрежденная в 2021-м, насчитывает более 30 номинаций, включая тематические и специальные. Финалистов по традиции определит экспертный совет, победителей выберет профессиональное жюри.