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Объявлены даты проведения Третьей Национальной премии интернет-контента

7 февраля
2024 год

Новости кино >>
7 февраля 2024
Объявлены даты проведения Третьей Национальной премии интернет-контента. Церемония награждения победителей пройдет в два этапа, уточняет пресс-служба Института развития интернета.



Первая часть премии состоится 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус», а 30 мая в Москве на торжественной церемонии отметят второй блок победителей.

По словам генерального директора ИРИ Алексея Гореславского, «ИРИ всегда ищет и поддерживает авторов, которые будут развивать российскую индустрию. Мы видим, что талантов на рынке много, и Национальная премия интернет-контента – один из инструментов нашей поддержки, совместной с партнерами Премии. Мы отмечаем и продвигаем тех, кто умеет создавать контент, сочетающий в себе социальную направленность и отклик у широкой аудитории, а не просто делать социальные проекты "в стол" или, наоборот, чисто коммерческий продукт».

Объявлены даты проведения Третьей Национальной премии интернет-контента
фото: пресс-служба ИРИ

В этом году на соискание наград подали более 1000 социально ориентированных проектов разных форматов.

Премия ИРИ, учрежденная в 2021-м, насчитывает более 30 номинаций, включая тематические и специальные. Финалистов по традиции определит экспертный совет, победителей выберет профессиональное жюри.
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№ 1
Юля Наумова   7.02.2024 - 13:56
Он видит много молодых талантов, а я не вижу. Как эти люди себя проявляют, что конкретно создают. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Объявлены даты проведения Третьей Национальной премии интернет-контента фотографии
Объявлены даты проведения Третьей Национальной премии интернет-контента фотографии
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