«Вы можете сказать о себе, что вы счастливы?»: Алексей Филимонов в трейлере фильма «Аквариум»

что почитать?

«Мы изначально хотели сделать три сезона»: Жора Крыжовников о продолжении «Слова пацана»

В ночь с 5 на 6 февраля, 00:30, РЕН ТВ

В прокате с 25 апреля

Эрик Бана ищет женщину в лесу в трейлере детективного триллера «Город тайн: Исчезнувшая»

«Крутая перемена»: Снова в школу. Или в тюрьму

Интервью

Полина Гухман: «Когда я прихожу на площадку, у меня сразу появляется азарт»

Молодая актриса – о сериале «Котострофа», танцах и творческом взаимообмене, ради которого идут работать в кино