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«Вы можете сказать о себе, что вы счастливы?»: Алексей Филимонов в трейлере фильма «Аквариум»

7 февраля
2024 год

Новости кино >>
7 февраля 2024
В сети появился трейлер фантастического триллера «Аквариум» дебютанта Ильи Шагалова — выпускника мастерской Кирилла Серебренникова в школе-студии МХАТ.


В недалеком будущем победила стабильность, и теперь эмоции под запретом, а жизнь подчинена строгим инструкциям. Стас образцовый гражданин нового идеального мира, живет с примерной женой и послушным сыном. Но однажды он выпустит чувства на свободу, и ему придется выбрать между семьей и любимой женщиной, между привычным благополучием и опасной неизвестностью...

«Вы можете сказать о себе, что вы счастливы?»: Алексей Филимонов в трейлере фильма «Аквариум»

Роли в картине исполнили Алексей Филимонов, Дарья Урсуляк, Никита Еленев, Алексей Кравченко, Анна Котова, Марина Ворожищева, Любовь Толкалина, Павел Кабанов, Глеб Пускепалис, Мария Карпова, Анвар Халилулаев, Егор Кузьмин, Анастасия Лебедева, Иван Мулин и другие.

Это была сложная задача – рассказать историю человека перед выбором, — признался режиссёр. — Это застывшая точка, где прошлое еще не перестало, а будущее зависит от тебя...

В российский прокат фильм «Аквариум» выйдет 29 февраля.
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№ 1
Kinozol   7.02.2024 - 21:47
В трейлере засветилась архитектура из "Двух холмов", интрига, надо брать! :) Фантастика должна быть или впечатляюще эффектной, или чувственно-пронзительной, или 2в1 как Blade Runner, сомневаюсь... читать далее>>
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«Вы можете сказать о себе, что вы счастливы?»: Алексей Филимонов в трейлере фильма «Аквариум» фотографии
«Вы можете сказать о себе, что вы счастливы?»: Алексей Филимонов в трейлере фильма «Аквариум» фотографии
«Вы можете сказать о себе, что вы счастливы?»: Алексей Филимонов в трейлере фильма «Аквариум» фотографии
«Вы можете сказать о себе, что вы счастливы?»: Алексей Филимонов в трейлере фильма «Аквариум» фотографии
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