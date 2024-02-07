«Вы можете сказать о себе, что вы счастливы?»: Алексей Филимонов в трейлере фильма «Аквариум»

В сети появился трейлер фантастического триллера «Аквариум
» дебютанта Ильи Шагалова
— выпускника мастерской Кирилла Серебренникова
в школе-студии МХАТ.
В недалеком будущем победила стабильность, и теперь эмоции под запретом, а жизнь подчинена строгим инструкциям. Стас образцовый гражданин нового идеального мира, живет с примерной женой и послушным сыном. Но однажды он выпустит чувства на свободу, и ему придется выбрать между семьей и любимой женщиной, между привычным благополучием и опасной неизвестностью...
Роли в картине исполнили Алексей Филимонов
, Дарья Урсуляк
, Никита Еленев
, Алексей Кравченко
, Анна Котова
, Марина Ворожищева
, Любовь Толкалина
, Павел Кабанов
, Глеб Пускепалис
, Мария Карпова
, Анвар Халилулаев
, Егор Кузьмин
, Анастасия Лебедева
, Иван Мулин
и другие.
Это была сложная задача – рассказать историю человека перед выбором
, — признался режиссёр. — Это застывшая точка, где прошлое еще не перестало, а будущее зависит от тебя...
В российский прокат фильм «Аквариум
» выйдет 29 февраля.
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