Тропический любовный треугольник: трейлер сериала «Девушка, в которую я влюбился на Окинаве, говорит на слишком сильном диалекте, и с ней трудно иметь дело»

Студия Millepensee
(«Берсерк
», «Да, я паук, и что с того?
») поделилась тизером аниме «Девушка, в которую я влюбился на Окинаве, говорит на слишком сильном диалекте, и с ней трудно иметь дело
». Дата релиза пока неизвестна.
Тэруаки Накамура переводится из Токио в среднюю школу на Окинаве и тут же влюбляется в одноклассницу Хину Кян. Но вот незадача: девушка разговаривает исключительно на утинагути — самом сложном для понимания японском диалекте. Кана Хига, лучшая подруга Хины, вызывается помочь влюбленной парочке найти общий язык, однако ребята и не подозревают, что Кана не на шутку увлеклась столичным пареньком.
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Многофигурный ромком «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят»
За постановку и сценарий отвечают Син Итакаги
(«Истории монстров
», «Нашествие бродячих кошек!
») с Синго Танабэ
(«Невероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан
»), дизайн персонажей придумал Томохиро Ёсида
(«Мастерство копа
», «Просыпайтесь, девочки! Новая глава
»), а музыкальное сопровождение возложено на Ёсими Катаяму
, Аяно Киндзэ
и Томохису Исикаву
(«Супер Каб
», «Темная богиня
»).
Роли озвучивают:
Тэруаки Накамура — Такэо Оцука
(Аквамарин Хосино
из «Звездного дитя
», Дзинси
из «Монолога фармацевта
»).
Хина Кян — Акари Кито
(Нэдзуко
из «Истребителя демонов
», Хасс
из «Гридмена
»).
Кана Хиги — Ай Файруз
(Джолин Куджо
в «Каменном океане
» и Пауэр
в «Человеке-бензопиле
»). Также сэйю однажды побывала на Окинаве со школьной экскурсией и очень рада возможности вновь окунуться в атмосферу тропического острова.
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«Необъятный океан» — еще одна комедия о юности и обилии воды
Романтическая комедия Эгуми Соры
выходит на страницах журнала Kurage Bunch
(издательство Shinchosha
) c января 2020 года по сей день. «Меня часто удивляет, насколько Окинава отличается от остальной Японии в плане языка, культуры, сознания и образа жизни. Я надеюсь, что люди откроют для себя тепло и веселье Окинавы и полюбят её
»,— откровенничает мангака.
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