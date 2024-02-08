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Тропический любовный треугольник: трейлер сериала «Девушка, в которую я влюбился на Окинаве, говорит на слишком сильном диалекте, и с ней трудно иметь дело»

8 февраля
2024 год

Новости кино >>
8 февраля 2024
Студия MillepenseeБерсерк», «Да, я паук, и что с того?») поделилась тизером аниме «Девушка, в которую я влюбился на Окинаве, говорит на слишком сильном диалекте, и с ней трудно иметь дело». Дата релиза пока неизвестна.


Тэруаки Накамура переводится из Токио в среднюю школу на Окинаве и тут же влюбляется в одноклассницу Хину Кян. Но вот незадача: девушка разговаривает исключительно на утинагути — самом сложном для понимания японском диалекте. Кана Хига, лучшая подруга Хины, вызывается помочь влюбленной парочке найти общий язык, однако ребята и не подозревают, что Кана не на шутку увлеклась столичным пареньком.

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За постановку и сценарий отвечают Син ИтакагиИстории монстров», «Нашествие бродячих кошек!») с Синго ТанабэНевероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан»), дизайн персонажей придумал Томохиро ЁсидаМастерство копа», «Просыпайтесь, девочки! Новая глава»), а музыкальное сопровождение возложено на Ёсими Катаяму, Аяно Киндзэ и Томохису ИсикавуСупер Каб», «Темная богиня»).

Тропический любовный треугольник: трейлер сериала «Девушка, в которую я влюбился на Окинаве, говорит на слишком сильном диалекте, и с ней трудно иметь дело»

Роли озвучивают:

Тэруаки Накамура — Такэо Оцука (Аквамарин Хосино из «Звездного дитя», Дзинси из «Монолога фармацевта»).
Хина Кян — Акари Кито (Нэдзуко из «Истребителя демонов», Хасс из «Гридмена»).
Кана Хиги — Ай Файруз (Джолин Куджо в «Каменном океане» и Пауэр в «Человеке-бензопиле»). Также сэйю однажды побывала на Окинаве со школьной экскурсией и очень рада возможности вновь окунуться в атмосферу тропического острова.

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Романтическая комедия Эгуми Соры выходит на страницах журнала Kurage Bunch (издательство Shinchosha) c января 2020 года по сей день. «Меня часто удивляет, насколько Окинава отличается от остальной Японии в плане языка, культуры, сознания и образа жизни. Я надеюсь, что люди откроют для себя тепло и веселье Окинавы и полюбят её»,— откровенничает мангака.

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Тропический любовный треугольник: трейлер сериала «Девушка, в которую я влюбился на Окинаве, говорит на слишком сильном диалекте, и с ней трудно иметь дело» фотографии
Тропический любовный треугольник: трейлер сериала «Девушка, в которую я влюбился на Окинаве, говорит на слишком сильном диалекте, и с ней трудно иметь дело» фотографии
Тропический любовный треугольник: трейлер сериала «Девушка, в которую я влюбился на Окинаве, говорит на слишком сильном диалекте, и с ней трудно иметь дело» фотографии
Тропический любовный треугольник: трейлер сериала «Девушка, в которую я влюбился на Окинаве, говорит на слишком сильном диалекте, и с ней трудно иметь дело» фотографии
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