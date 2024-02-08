VI фестиваль сериалов «Пилот» объявил даты проведения и открыл прием работ на участие в конкурсной программе. Смотр, на котором будут представлены новинки отечественных сериалов, пройдет с 20 по 23 июня в городе Иваново.
фото: пресс-служба фестиваля «Пилот»
В прошлом году программа фестиваля была усилена большим деловым форумом «Пилот. Точки взлета», который вызвал большой интерес со стороны представителей индустрии и СМИ. В программе второго форума в этом году также запланированы презентации онлайн-платформ, телеканалов, новейших исследований рынка, обсуждения ключевых тенденций в индустрии. Кроме того, состоится презентация ежегодной программы проектов в производстве, претендующих на приз «Самый ожидаемый сериал». Также на II Всероссийском деловом форуме «Пилот. Точки взлета» впервые будет представлена отдельная программа пилотов документальных сериалов, где производители док-контента смогут презентовать свои новинки.
В основной конкурсной программе фестиваля — премьеры первых серий новых проектов, созданных для онлайн-платформ и большие телевизионные сериальные премьеры. Подать заявку на участие можно на официальном сайте фестиваля до 1 мая 2024 года.
Профессиональное жюри выберет лучших в следующих номинациях — Лучший сценарий пилота, Лучший актер/актриса пилота, Лучший актерский ансамбль, Лучший режиссер пилота, Лучший пилот и Спецприз жюри. Традиционно второй главной наградой фестиваля является Лучший пилот по мнению зрителей, который определяется путем зрительского голосования.
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