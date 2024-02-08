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Фестиваль сериалов «Пилот» объявил даты проведения

8 февраля
2024 год

Новости кино >>
8 февраля 2024
VI фестиваль сериалов «Пилот» объявил даты проведения и открыл прием работ на участие в конкурсной программе. Смотр, на котором будут представлены новинки отечественных сериалов, пройдет с 20 по 23 июня в городе Иваново.

Фестиваль сериалов «Пилот» объявил даты проведения
фото: пресс-служба фестиваля «Пилот»

В прошлом году программа фестиваля была усилена большим деловым форумом «Пилот. Точки взлета», который вызвал большой интерес со стороны представителей индустрии и СМИ. В программе второго форума в этом году также запланированы презентации онлайн-платформ, телеканалов, новейших исследований рынка, обсуждения ключевых тенденций в индустрии. Кроме того, состоится презентация ежегодной программы проектов в производстве, претендующих на приз «Самый ожидаемый сериал». Также на II Всероссийском деловом форуме «Пилот. Точки взлета» впервые будет представлена отдельная программа пилотов документальных сериалов, где производители док-контента смогут презентовать свои новинки.

В основной конкурсной программе фестиваля — премьеры первых серий новых проектов, созданных для онлайн-платформ и большие телевизионные сериальные премьеры. Подать заявку на участие можно на официальном сайте фестиваля до 1 мая 2024 года.

Профессиональное жюри выберет лучших в следующих номинациях — Лучший сценарий пилота, Лучший актер/актриса пилота, Лучший актерский ансамбль, Лучший режиссер пилота, Лучший пилот и Спецприз жюри. Традиционно второй главной наградой фестиваля является Лучший пилот по мнению зрителей, который определяется путем зрительского голосования.
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№ 2
Юля Наумова   8.02.2024 - 14:18
Мне нравится, что каждый год в фестиваль привносят что-то новенькое. Хотя этого делать не обязательно. Все равно крутое и нужное мероприятие. читать далее>>
№ 1
Сокельников Иван   8.02.2024 - 14:01
Слышал, что в Иваново самый крутой фестиваль. Жалко, что я там ни разу не был. Надо будет исправить это в этом году. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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