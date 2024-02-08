«У тебя устойчивая психика?»: Вадик Королев влюбляется в балерину Лизу Янковскую в трейлере «Фрау»

«Фрау» – тонкая и трогательная сказка про современного рыцаря и балерину. Иван (Вадик Королев из группы OQJAV) работает в магазине «Охотник и рыболов», живет в «бабушкиной» квартире, слушает советские пластинки и воображает себя героем средневекового эпоса. Прочитав еще в детстве «Легенду об Уленшпигеле», Иван решает быть рыцарем: называет всех девушек «фрау» и считает, что жить нужно для того, чтобы служить женщине. Кристине же (Лиза Янковская) совсем не свойственно испытывать ностальгическую тоску по прошлому и вдохновляться романтическими иллюзиями. Кристина – балерина местного театра, выросла в классической женской семье (мама и бабушка) и состоит в бесперспективных отношениях с женатым хирургом. Тем не менее, у этих двух совершенно не похожих друг на друга людей есть кое-что общее — желание создать свою семью.
фото: кинокомпания Пионер
«Фрау» — второй режиссерский проект Любы Мульменко (среди ее сценарных работ – «Верность», «Разжимая кулаки», «Купе номер 6»). Премьера картины состоялась на фестивале российского кино «Маяк», где фильм получил две награды, за лучший сценарий (Любовь Мульменко) и лучшую женскую роль (Лиза Янковская). Продюсером фильма выступает Наталья Дрозд («Купе номер 6», «Аритмия»), а за производство отвечает кинокомпания «Форест-Фильм».
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