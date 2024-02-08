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Владислав Тирон, Ольга Погодина и Константин Крюков сыграли в комедии «Курьеры»

8 февраля
2024 год

Новости кино >>
8 февраля 2024
Премьера комедийного сериала «Курьеры» с Владом Тироном, Ольгой Погодиной, Романом Маякиным и Константином Крюковым состоится скоро на KION. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Владислав Тирон, Ольга Погодина и Константин Крюков сыграли в комедии «Курьеры»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

20-летний Гоша (Владислав Тирон), родившийся в обеспеченной московской семье, «просиживает» штаны на 4 курсе медицинского университета, но очень хочет стать режиссером. Однажды он заявляет матери, что бросает медицинский и будет поступать в киношколу. Мать готова позволить сыну осуществить мечту, но только если он докажет, что сможет хотя бы три месяца прожить без гарантированной финансовой поддержки. В результате, взрослая жизнь обрушивается на вчерашнего подростка: ему нужно, как минимум, найти жилье и заработать хоть какие-то деньги на пропитание. Гоша устраивается курьером в службу доставки, и у него начинается совсем другая жизнь, к которой он оказывается абсолютно не приспособлен. Но постепенно Гоша начинает меняться, хотя все время попадает в нелепые и смешные ситуации. Именно среди курьеров Гоша находит настоящих друзей и свою большую любовь. А тут еще Гоша узнает, что его отец, которого он считал погибшим, жив, знаменит, и ничего пока не знает о сыне, работающем теперь простым курьером.

«В этой истории меня привлекла тема в сюжете, напоминающая трех мушкетеров, яркие молодые артисты и прекрасная предновогодняя Москва. Яркие краски характеров и теплые отношения главных героев, уверен, помогут сериалу стать интересным семейным шоу», — рассказывает режиссер проекта Илья Максимов.

«Курьеры» – это калейдоскоп ярких историй, каждая из которых по-своему раскрывает трудности профессии доставщика. И хотя в сериале много юмора, его создатели не смеются над своими героями, а предлагают через добрую улыбку посмотреть на себя со стороны. Главные роли в комедии «с доставкой» также исполнили Милана Бру, Анфиса Чехова, Амаду Мамадаков и другие. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
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Курьеры

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Владислав Тирон, Ольга Погодина и Константин Крюков сыграли в комедии «Курьеры» фотографии
Владислав Тирон, Ольга Погодина и Константин Крюков сыграли в комедии «Курьеры» фотографии
Владислав Тирон, Ольга Погодина и Константин Крюков сыграли в комедии «Курьеры» фотографии
Владислав Тирон, Ольга Погодина и Константин Крюков сыграли в комедии «Курьеры» фотографии
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