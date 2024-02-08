Киллиан Мерфи станет директором исправительной школы

Киллиан Мерфи сыграет главную роль в фильме «Стив» (Steve), который расскажет о директоре исправительной школы. Об этом сообщает Deadline.
фото: kcrw.com
Сюжет сосредоточится на 24 часах из жизни директора, который постарается совладать со своими непростыми учениками, а также с собственными психологическими проблемами. В основе фильма — роман «Застенчивый» (Shy) писателя Макса Портера.
Мерфи выступит также в качестве продюсера. Режиссером станет Тим Милантс, снявший несколько серий «Острых козырьков». Съемки должны стартовать весной. Премьера состоится на Netflix.
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