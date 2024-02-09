Национальная премия в области веб-контента открыла прием заявок

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Интервью Антон Хабаров: «Я всегда ищу героев с надломленным прошлым» Популярный актер – о «Страхе над Невой», поимке маньяков и тщательной подготовке к ролям

Интервью Чань Ань Хунг: «Очень важно ощутить вкус фразы, прежде чем ее произнести» Лауреат Каннского кинофестиваля – о «Рецепте любви», сходстве кино и кулинарии, гармонии и звуках кухни, на которой кипит работа и бурлят отношения

Новости кино «СТВ», «Централ Партнершип» и «Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова» названы лидерами отечественного кинопроизводства В перечне Фонда кино также присутствуют «ВБД Груп», «Дирекция кино», «1-2-3 Продакшн», «Арт Пикчерс Студия» и «Водород 2011»

Лайфстайл Максим Виторган рассказал, как его убрали из «Мастера и Маргариты» Актёр был утверждён на одну из ролей

Спутник телезрителя «Волны»: Смотреть белке в глаза В ночь с 9 на 10 февраля, 00:05, Культура