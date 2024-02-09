Национальная премия в области веб-контента открыла прием заявок

Национальная премия в области веб-контента объявила прием заявок на участие. В этом году помимо традиционных номинаций впервые будут отмечены проекты, созданные с участием Искусственного Интеллекта. V Торжественная церемония вручения наград пройдет 25 марта в Москве.
фото: пресс-служба премии
Национальная премия в области веб-контента проходит с 2018 года — она стала первой наградой, которая начала отмечать знаковые проекты и самых ярких персон российского интернета. Традиционно премия PROконтент награждает лучшие развлекательные и тематические онлайн-шоу, профильные подкасты, сериалы, созданные для онлайн-платформ, а также актеров и создателей онлайн-сериалов. В блоке PROдвижение отмечают лучшие промо-кампании российских сериалов. В этом году премия первая в индустрии наградит проекты, созданные с участием Искусственного интеллекта.
Подать заявку можно на официальном сайте премии. К участию принимаются проекты, вышедшие в период с 1 января 2023 по 1 февраля 2024 года. Работы принимают до 5 марта включительно. Также по итогам 2022 года будут вручены специальные призы.
В категории «PROдвижение» за приз «Гагарин» в этом году будут бороться участники в следующих номинациях: «Лучший постер сериала», «Лучший трейлер сериала», «Лучшая промо-кампания сериала» и «Лучшая промо-кампания сериала с участием ИИ». В блоке «PROконтент» за награду поборются в категориях: «Развлекательное онлайн-шоу. Тревел», «Развлекательное онлайн-шоу. Юмор», «Развлекательное онлайн-шоу о спорте», «Развлекательное онлайн-шоу о моде», «Интервьюер года», «Лучший подкаст о сериалах и веб-индустрии», «Лучший режиссер интернет-сериала», «Лучшая актриса интернет-сериала», «Лучший актер интернет-сериала», «Лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода менее 24 мин.)», «Лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода более 24 мин.)», «Лучший медиаменеджер онлайн-платформы», «Лучший продюсер онлайн-проекта», «Аудиовизуальный контент, созданный с участием ИИ (фильмы/сериалы)», «Цифровое арт-видео /инсталляция, созданное с участием ИИ», «Музыкальное видео, созданное с участием ИИ».
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