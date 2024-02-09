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Спортсмен Роман Костомаров расскажет о борьбе с болезнью и возвращении к жизни в новом документальном фильме

9 февраля
2024 год

Новости кино >>
9 февраля 2024
Документальный фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды», рассказывающий о борьбе легендарного спортсмена, перенесшего тяжелую болезнь, выйдет в российский прокат 9 марта. Это история о возвращении Романа Костомарова к полноценной жизни благодаря поддержке его семьи, близких людей и помощи высокопрофессиональных врачей. Производством фильма занималась компания «Реникса», за прокат отвечает «НМГ Кинопрокат», уточняет пресс-служба картины.

Спортсмен Роман Костомаров расскажет о борьбе с болезнью и возвращении к жизни в новом документальном фильме
фото: пресс-служба фильма «Роман Костомаров: Рожденный дважды»

Идеальная спортивная карьера – олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион России и Европы в танцах на льду. Но в январе прошлого года внезапная болезнь практически лишила жизни Романа Костомарова. Он находился в коме, врачи провели ему несколько операций и были вынуждены ампутировать конечности. Прогнозы на выздоровление были менее процента. Но он выжил. Благодаря любви и поддержке семьи и близких он не потерял веру и встал на путь восстановления. И уже через 11 месяцев Роман снова вышел на лед со своей партнершей Татьяной Навкой, чтобы исполнить их знаменитую программу «Кармен», принесшую им золотую олимпийскую медаль. Он, как и его герой тореадор, смог укротить болезнь и вернуть себе полноценную жизнь. Съемки проекта начались в конце прошлого года. Съемочная группа сопровождала Романа повсюду несколько месяцев, наблюдая за его восстановлением.

«Если бы мне кто-то рассказал, что со мной все это произойдет, я бы точно не поверил и сказал, что это кино какое-то. Вот мы и решили снять обо всем этом фильм и показать, как все было на самом деле. Это мой путь практически из детства и до сегодняшнего дня. Но в главных ролях тут даже не столько я, сколько моя семья – мама, жена, дочь, - друзья, коллеги, врачи. Это в том числе и их истории, как они через все это проходили и откуда брали силы. И это такая возможность поблагодарить их за все. Смотрите в кино с 9 марта фильм «Роман Костомаров: рожденный дважды». Я сам еще не видел, что получилось, оценим вместе», – говорит Роман Костомаров.

Фильм строится на интервью с самим Романом Костомаровым, с его женой Оксаной Домниной, мамой, дочерью, партнершей по танцам на льду Татьяной Навкой, друзьями, коллегами-спортсменами, а также врачами, которые за это время стали по-настоящему близкими людьми. В качестве интервьюера выступил заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров. Всего за время съемок было отснято более 30 часов интервью.

«Мы постарались рассказать не только героическую историю Романа, но и не менее героические истории женщин, которые окружали его на протяжении всей жизни. Их пример безусловной любви и самопожертвования должен служить ориентиром для всех нас», – отмечает Максим Алланазаров.

Кроме того, в фильме содержатся уникальные архивные кадры из жизни Романа, а также хроника его реабилитации и возвращения на лед. Режиссером проекта является Михаил Щедринский, сценарий написала Юлия Лемарк.
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№ 1
Юля Наумова   9.02.2024 - 13:04
У меня дома тоже есть инвалид. Вторая жизнь или Рождённый дважды больше подходят к другим случаям. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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