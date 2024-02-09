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Энтони Хопкинс встречает на телешоу женщину, которую когда-то спас, в отрывке из фильма «Одна жизнь»

9 февраля
2024 год

Новости кино >>
9 февраля 2024
Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию отрывок из драмы Джеймса Хоуза «Одна жизнь» с Энтони Хопкинсом, Хеленой Бонем Картер, Ромолой Гарай, Леной Олин, Джонни Флинном и Джонатаном Прайсом. В этом фрагменте скромного и не публичного джентльмена Николаса Уинтона приглашают на телевизионное ток-шоу, где он видит женщину, которую спас из оккупированной немцами Чехословакии, когда она была еще ребенком.



В основе фильма – реальная история, описанная в книге Барбары Уинтон – If Itʼs Not Impossible… The Life of Sir Nicholas Winton. Банкир Николас Уинтон смог организовать во время Второй мировой войны спасение более шестисот детей-беженцев от гибели в концлагерях. Лишь спустя полвека этот мужественный человек узнал, что его операция увенчалась успехом, и смог во время телевизионного шоу лично познакомиться со спасенными им людьми.

В 2014-м президент Чехии Милош Земан вручил 105-летнему сэру Николасу Уинтону, известному во всем мире как «британский Шиндлер», высшую награду страны – орден Белого Льва. В соцсетях был популярен кусочек программы That’s Life! на телеканале BBC, куда Уинтона пригласили в качестве зрителя, а затем неожиданно рассказали его историю.

Энтони Хопкинс встречает на телешоу женщину, которую когда-то спас, в отрывке из фильма «Одна жизнь»
фото: Экспонента фильм

В российский прокат картину выпустит 11 апреля 2024 года компания «Экспонента Фильм». Мировая премьера «Одной жизни» состоялась на международном кинофестивале в Торонто.
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