«Комбинация», «Чистые», «Челюскин. Первые»: Wink рассказал о главных премьерах этого года

Онлайн-кинотеатр Wink представил новый сезон, в котором продолжит расширять линейку Originals. В этом году на Wink должны выйти 35 оригинальных проектов, уточняет пресс-служба сервиса.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
Среди новинок — шпионская драма «ГДР» об эпохе холодной войны, которая выйдет уже 16 февраля. Подписчикам Wink в этот день будут доступны сразу все серии. Весной на платформе выйдет психологическая драма «Неверные» про успешного адвоката с алкогольной зависимостью с Оксаной Акиньшиной в главной роли. Ее партнерами по площадке стали Егор Дружинин и Иван Добронравов. Также в 2024 году стартует откровенная детективно-историческая драма «Чистые» о «петербургских куртизанках» в пышном костюмном антураже России начала XX века. В главных ролях Федор Бондарчук, Виктория Исакова и Павел Прилучный.
На презентации сезона Wink рассказал и о киноновинках этого года. После кинопроката фильмы будут доступны подписчикам онлайн-кинотеатра. Новая работа Алексея Учителя «Особенности национальной больницы» расскажет про молодого волонтера, приехавшего из-за границы на практику в неврологическое отделение обычной больницы в Петербурге. Иностранца, мечтающего помогать всем больным и страждущим, ждет насыщенное время и знакомство со всеми гранями русского национального характера. Также подписчики Wink смогут увидеть sci-fi драму молодого режиссер Амира Исаева «Реплика». В основе сюжета борьба двух братьев за сердце женщины и за будущее их совместного проекта по копированию человеческого сознания. В главных ролях Никита Ефремов, Софья Лебедева и Владислав Ценев.
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