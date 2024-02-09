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«Комбинация», «Чистые», «Челюскин. Первые»: Wink рассказал о главных премьерах этого года

9 февраля
2024 год

Новости кино >>
9 февраля 2024
Онлайн-кинотеатр Wink представил новый сезон, в котором продолжит расширять линейку Originals. В этом году на Wink должны выйти 35 оригинальных проектов, уточняет пресс-служба сервиса.

«Комбинация», «Чистые», «Челюскин. Первые»: Wink рассказал о главных премьерах этого года
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Среди новинок — шпионская драма «ГДР» об эпохе холодной войны, которая выйдет уже 16 февраля. Подписчикам Wink в этот день будут доступны сразу все серии. Весной на платформе выйдет психологическая драма «Неверные» про успешного адвоката с алкогольной зависимостью с Оксаной Акиньшиной в главной роли. Ее партнерами по площадке стали Егор Дружинин и Иван Добронравов. Также в 2024 году стартует откровенная детективно-историческая драма «Чистые» о «петербургских куртизанках» в пышном костюмном антураже России начала XX века. В главных ролях Федор Бондарчук, Виктория Исакова и Павел Прилучный.

«Комбинация», «Чистые», «Челюскин. Первые»: Wink рассказал о главных премьерах этого года
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

На осень запланирована премьера сериала «Комбинация» об одноименной поп-группе со звездами «Слово пацана. Кровь на асфальте» и от авторов «Короля и шута». В главных ролях Елизавета Базыкина, Никита Кологривый, Анастасия Уколова и Павел Прилучный. Кроме того, в новинках — сериал-катастрофа «Челюскин. Первые» о геройском прохождении Северного морского пути на пассажирском судне. Главные роли исполнили Кирилл Кяро, Стася Милославская и Дмитрий Чеботарев. Шоураннером выступил Федор Бондарчук. Также на презентации стало известно, что продолжение получит успешная музыкальная молодежная драма Сергея Жукова «Плакса» про школьницу Машу (Ника Жукова), которая, чтобы пережить буллинг и отвлечься, собирает в школе музыкальную группу.

«Комбинация», «Чистые», «Челюскин. Первые»: Wink рассказал о главных премьерах этого года
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

На презентации сезона Wink рассказал и о киноновинках этого года. После кинопроката фильмы будут доступны подписчикам онлайн-кинотеатра. Новая работа Алексея Учителя «Особенности национальной больницы» расскажет про молодого волонтера, приехавшего из-за границы на практику в неврологическое отделение обычной больницы в Петербурге. Иностранца, мечтающего помогать всем больным и страждущим, ждет насыщенное время и знакомство со всеми гранями русского национального характера. Также подписчики Wink смогут увидеть sci-fi драму молодого режиссер Амира Исаева «Реплика». В основе сюжета борьба двух братьев за сердце женщины и за будущее их совместного проекта по копированию человеческого сознания. В главных ролях Никита Ефремов, Софья Лебедева и Владислав Ценев.
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«Комбинация», «Чистые», «Челюскин. Первые»: Wink рассказал о главных премьерах этого года фотографии
«Комбинация», «Чистые», «Челюскин. Первые»: Wink рассказал о главных премьерах этого года фотографии
«Комбинация», «Чистые», «Челюскин. Первые»: Wink рассказал о главных премьерах этого года фотографии
«Комбинация», «Чистые», «Челюскин. Первые»: Wink рассказал о главных премьерах этого года фотографии
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