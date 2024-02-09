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Стартовал прием заявок на участие в «Лаборатории индустриального кино»

9 февраля
2024 год

Новости кино >>
9 февраля 2024
Гильдия неигрового кино и телевидения открыла прием заявок на участие в «Лаборатории индустриального кино» — проекте, призванном помочь кинематографистам Москвы и регионов в развитии проектов документальных фильмов о рабочих и инженерных профессиях, проблемах и достижениях российской промышленности.

Стартовал прием заявок на участие в «Лаборатории индустриального кино»
фото: Гильдия неигрового кино и телевидения

Инициатива направлена на содействие в поиске темы, ее углубленную разработку и профессиональную «упаковку» кинопроекта для презентации и дальнейшего продвижения на российских питчингах и кинорынках. За пять месяцев участники пройдут очное и онлайн-обучение и установят прямые контакты с ведущими представителями отечественной индустрии. В апреле-июне запланированы встречи с представителями промышленных предприятий, а также лекции и семинары экспертов в Москве и Санкт-Петербурге. В июле участники посетят выставку Иннопром-2024 в Екатеринбурге и доработают проекты с кураторами и специалистами индустриального кино. Финальный питчинг состоится в октябре 2024 года в Москве.

Лаборатория откроет двери на заводы и в конструкторские бюро, позволит познакомиться с новейшими разработкам российских инженеров. Для участников Лаборатории предусмотрена индивидуальная программа консультаций, формируемая в зависимости от опыта работы в документальном кино и стадии готовности проекта. Расходы на проезд и проживание оплачиваются за счет организаторов. Авторы лучших проектов получат субсидии для производства трейлера и подготовки презентации. Участниками Лаборатории могут стать как авторы с готовыми идеями индустриальных фильмов, так и режиссеры и продюсеры, находящиеся в поиске темы и героев будущей картины. В качестве вольнослушателей приглашаются студенты творческих вузов. Дедлайн подачи заявки – 15 марта 2024 года. Соответствующую форму необходимо заполнить на официальном сайте проекта.
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№ 1
Angelika77   9.02.2024 - 20:33
В этом году постоянно есть новости про документальное кино. Поддерживают тех, тех и тех... Очень хорошо, можно еще больше. читать далее>>
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