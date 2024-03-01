Валерия Бурдужа и Всеволод Макаров попробуют «Спасти Анну»

По сюжету с виду благополучную семью Анны и Виктора можно было бы назвать образцовой, ведь Аня никому не рассказывает, что ее обаятельный и любящий на людях муж дома превращается в чудовище – алкоголика, дебошира и насильника. Как и многие женщины, она сохраняет семью в надежде, что муж изменится
и станет тем самым любящим мужчиной, за которого она вышла замуж, а сын не будет расти без отца. После смерти матери Анна решается предложить Виктору развестись, и он соглашается в обмен на деньги от продажи квартиры. Но в очередной раз обманывает, и теперь ей остается только бежать: выбросить телефон, взять сына и уехать туда, где Виктор не сможет их найти.
«Для Анны в первую очередь важна безопасность своего ребенка, это и стало поводом для ухода от мужа. В жизни каждого человека наступает момент, когда приходит осознание, что так больше продолжаться не может, главное решиться на изменения», — рассказывает Валерия Бурдужа.
Чтобы спасти себя и ребенка, главной героине придется довериться людям, которые окажутся рядом и полюбят ее и сына всем сердцем, кто пойдет на многое, чтобы их защитить.
«Мой герой – человек с непростой и очень ценной профессией: он – спасатель МЧС, причем спасатель по призванию, его отцу когда-то не успели помочь, и ещё в детстве он искренне решил, что будет стараться помочь как можно большему количеству людей, чему и следует. Поэтому мне особенно хотелось сделать Артема честным, благородным, эмпатичным и храбрым», — подчеркивает Всеволод Макаров.
обсуждение >>