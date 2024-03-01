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Сериал «Неверные» с Оксаной Акиньшиной взял главный приз фестиваля контента стриминговых платформ «ORIGINAL+»

1 марта
2024 год

Новости кино >>
1 марта 2024

Третий фестиваль контента стриминговых платформ «ORIGINAL+» объявил победителей. Драма «Неверные» платформы Wink с Оксаной Акиньшиной в роли пьющего адвоката получила главный приз, победив в номинации «Оригинальный сериал». Кроме того, проект отметили за сценарий, сообщает пресс-служба смотра.

Сериал «Неверные» с Оксаной Акиньшиной взял главный приз фестиваля контента стриминговых платформ «ORIGINAL+»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Самым ожидаемым проектом стал сериал Нурбека Эгена «Калимба» платформы Okko с Федором Бондарчуком, Сергеем Гармашом и Аленой Михайловой в главных ролях. За оригинальное режиссерское видение наградили Дмитрия Невзорова, работавшего над проектом «Дядя Леша» для KION. Сериал также отметили за музыку. В актерских номинациях призы получили Федор Бондарчук («Калимба», Okko) и Юлия ХлынинаПервый класс», Иви).

Призом «За вклад в историю российского интернет-шоу» отметили Яндекс, а самой оригинальной коллаборацией признали проект «Интимная жизнь семьи Коноваловых» платформы RUTUBE. Самым оригинальным экспериментом с контентом назвали «Концерт над Волгой. Посвящение русской провинции» (Смотрим). Кроме того, диплом жюри был вручен «Поп-ап парикмахерской “Начёсошная”», «по мотивам» париков сериала «Очевидное Невероятное» (Okko). Специальный приз «Российской газеты» получил проект «Первый Класс» (Иви), а диплом того же издания вручили VK Видео.

Своих победителей выбрало и жюри СМИ, отметив «Калимбу» (Okko) как лучший сериал. Лучшим шоу назвали «Свидание с прицепом» (RUTUBE). Дипломом наградили сериал «На автомате» с формулировкой «Славе Копейкину и Денису Косикову за Турбо-дуэт» (Кинопоиск). Еще один диплом — «За трезвый взгляд на вещи» — достался драме «Неверные» (Wink). Специальный приз «Гильдии кастинг-директоров России» за подбор оригинального актерского ансамбля ушел Марине Тарасовой, кастинг-директору «На автомате».

Фестиваль проходил 28-29 февраля в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA.Генеральным партнером смотра стал Институт развития интернета. Программный директор фестиваля – Сусанна Альперина.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Виталий Пекарев   1.03.2024 - 15:56
Ничего себе! Сериал не вышел, а уже награды объявили. Как бы мне не нравился сюжет, но Оксана реально выложилась на все сто процентов читать далее>>
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персоны
Оксана АкиньшинаФёдор БондарчукСергей ГармашСлава КопейкинДенис КосиковАлёна МихайловаДмитрий НевзоровЮлия ХлынинаНурбек Эген
фильмы
Дядя ЛёшаИнтимная жизнь семьи КоноваловыхКалимбаНа автоматеНеверныеОчевидное невероятноеПервый класс

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