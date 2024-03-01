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«Или ты вспоминаешь, когда удобно?»: Джессика Честейн и Питер Сарсгаард пытаются найти общий язык в трейлере «Памяти»

1 марта
2024 год

Новости кино >>
1 марта 2024
В сети появился трейлер фильма «Память» с Джессикой Честейн и Питером Сарсгаардом. Режиссером, сценаристом и продюсером ленты выступил Мишель ФранкоЗакат», «Новый порядок»), обладатель призов и номинаций в Венеции, Каннах и Сан-Себастьяне. В российский прокат картину выпустит Capella Film 2 мая.



В центре сюжета — Сильвия, которой не дает покоя прошлое. На вечере выпускников она встречает Сола и обвиняет его в преступлении, совершенном против нее много лет назад. Сол страдает прогрессирующей потерей памяти и отказывается признавать вину. Постепенно противостояние двух одиноких сердец перерастает в сильное чувство.

«Или ты вспоминаешь, когда удобно?»: Джессика Честейн и Питер Сарсгаард пытаются найти общий язык в трейлере «Памяти»
фото: Capella Film

Питер Сарсгаард, сыгравший одну из главных ролей, получил за свою работу Кубок Вольпи в Венеции. Фильм был представлен в программе ряда кинофестивалей, включая Венецию и Торонто.
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