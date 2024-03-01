«Или ты вспоминаешь, когда удобно?»: Джессика Честейн и Питер Сарсгаард пытаются найти общий язык в трейлере «Памяти»

В центре сюжета — Сильвия, которой не дает покоя прошлое. На вечере выпускников она встречает Сола и обвиняет его в преступлении, совершенном против нее много лет назад. Сол страдает прогрессирующей потерей памяти и отказывается признавать вину. Постепенно противостояние двух одиноких сердец перерастает в сильное чувство.
фото: Capella Film
Питер Сарсгаард, сыгравший одну из главных ролей, получил за свою работу Кубок Вольпи в Венеции. Фильм был представлен в программе ряда кинофестивалей, включая Венецию и Торонто.
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