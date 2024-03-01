Свердловская киностудия открыла прием заявок на обучение в Школе кино

Свердловская киностудия начинает прием заявок на обучение в Школе кино. Пройти обучение студенты могут по пяти киноспециальностям, каждая из которых востребована на съемочной площадке. Заявки принимают до 31 марта, после чего с кандидатами проведут очное собеседование мастера курсов.
фото: Свердловская киностудия
В 2024 году Свердловская киностудия в новом образовательном потоке Школы кино представляет следующие специальности: ассистент по актерам, монтажер на площадке, директор кинопроизводства, бригадир актеров массовых сцен, ассистент гафера (осветитель). От кандидатов требуется подлинный интерес к сфере кинопроизводства, возможность присутствовать на лекциях в будние и выходные дни, готовность к смене профессии, ненормированному графику и экспедициям. На обучение принимаются кандидаты в возрасте от 18 лет, с законченным средним профессиональным или высшим образованием, или находящиеся в процессе обучения.
Школа кино работает при поддержке Министерства культуры РФ. Обучение бесплатное, очное, включает теоретическую и практическую подготовку. После обучения самые успешные выпускники получают работу, преимущественно на проектах Свердловской киностудии, увеличивая ее производственную мощность. Кроме этого, специалисты могут быть задействованы и в кинопроектах других кинокомпаний страны. Оставить заявку можно на сайте Школы.
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