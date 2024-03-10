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Бен Аффлек и Джей Кэй Симмонс вернутся к своим ролям в сиквеле «Расплаты»

10 марта
2024 год

Новости кино >>
10 марта 2024
Бен Аффлек, Джей Кэй Симмонс, Джон Бернтал и Синтия Аддай-Робинсон вернутся к своим ролям в сиквеле боевика «Расплата». Об этом сообщает Deadline.

Бен Аффлек и Джей Кэй Симмонс вернутся к своим ролям в сиквеле «Расплаты»
фото: Deadline.com

Картину поставит Гэвин О'Коннор, режиссер оригинального фильма. Сценарий напишет Билл Дюбюк, также работавший над первой частью. А вот Анна Кендрик, сыгравшая в оригинале, в сиквеле не появится.

Лента, вышедшая в 2016 году, повествует о математическом гении Кристиане Вульфе, подрабатывающем аудитором для самых опасных преступных организаций. Когда ему «на хвост» садится отдел по борьбе с преступностью Министерства финансов во главе с Рэем Кингом, Кристиан решает найти себе законопослушного клиента и проводит аудит в компании по производству новейшей робототехники, где сотрудница финансового отдела обнаружила «нестыковочку» в миллионы долларов. Но стоит Кристиану взяться за счета и выйти на след, как в деле начинают появляться жертвы.

Фильм, не снискавший особой популярности ни у критиков, ни у зрителей, собрал в мировом прокате более 150 млн долларов.
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