Бен Аффлек и Джей Кэй Симмонс вернутся к своим ролям в сиквеле «Расплаты»

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Недавно у актёра родился сын

«Каждой родившей женщине нужно поставить памятник»: Милош Бикович о родительстве

Убойная сила, или почему «Стражи Галактики. Часть 2» — лучшее, что случилось с киновселенной Marvel

Камерон Диас поработает с Киану Ривзом спустя 28 лет после фильма «Чувствуя Миннесоту»

Зои Дойч сделала прическу Джин Сиберг для фильма Ричарда Линклейтера про «новую волну»

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Элементарно, «Оскар»: лучшие мультфильмы прошлого года — и кто победит

А также мини-гид по короткометражным номинантам — и где их посмотреть