Бен Аффлек и Джей Кэй Симмонс вернутся к своим ролям в сиквеле «Расплаты»

Картину поставит Гэвин О'Коннор, режиссер оригинального фильма. Сценарий напишет Билл Дюбюк, также работавший над первой частью. А вот Анна Кендрик, сыгравшая в оригинале, в сиквеле не появится.
Лента, вышедшая в 2016 году, повествует о математическом гении Кристиане Вульфе, подрабатывающем аудитором для самых опасных преступных организаций. Когда ему «на хвост» садится отдел по борьбе с преступностью Министерства финансов во главе с Рэем Кингом, Кристиан решает найти себе законопослушного клиента и проводит аудит в компании по производству новейшей робототехники, где сотрудница финансового отдела обнаружила «нестыковочку» в миллионы долларов. Но стоит Кристиану взяться за счета и выйти на след, как в деле начинают появляться жертвы.
Фильм, не снискавший особой популярности ни у критиков, ни у зрителей, собрал в мировом прокате более 150 млн долларов.
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