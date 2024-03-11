«Оппенгеймер» стал триумфатором премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором вечера стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, получивший семь наград, в том числе за лучший фильм, режиссуру, главную мужскую роль (Киллиан Мерфи), роль второго плана (Роберт Дауни-мл.) и операторскую работу (Хойте Ван Хойтема). Картину также отметили за саундтрек и монтаж. Полный список победителей доступен на сайте премии.
«Барби» Греты Гервиг получила награду за «Лучшую песню» — ею стала композиция Билли Айлиш и Финнеаса О’Коннелла «What Was I Made For?». Это уже второй «Оскар» в карьере 22-летней певицы. Первый она получила в 2022 году за саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде «No Time To Die».
Статуэтку за лучшие визуальные эффекты взяла «Годзилла: Минус один». Лучшим короткометражным анимационным фильм признали работу «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко». Лучшим короткометражным фильмом стала «Чудесная история Генри Шугара» Уэса Андерсона, а лучшей короткометражной документалкой — «Последняя ремонтная мастерская». Лучшим документальным фильмом назвали «20 дней в Мариуполе».
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