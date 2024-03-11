Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Костомаров
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Оппенгеймер» стал триумфатором премии «Оскар»

11 марта
2024 год

Новости кино >>
11 марта 2024

В Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором вечера стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, получивший семь наград, в том числе за лучший фильм, режиссуру, главную мужскую роль (Киллиан Мерфи), роль второго плана (Роберт Дауни-мл.) и операторскую работу (Хойте Ван Хойтема). Картину также отметили за саундтрек и монтаж. Полный список победителей доступен на сайте премии.

«Оппенгеймер» стал триумфатором премии «Оскар»
фото: CNN

Фильм Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» завоевал четыре статуэтки и принес Эмме Стоун второй «Оскар» в карьере (первый был за «Ла-Ла Ленд»). Картину также отметили за лучшие костюмы, грим и прически и работу художника-постановщика.

За женскую роль второго плана наградили Давайн Джой РэндольфОставленные»). Лучшим фильмом на иностранным языке назвали работу Джонатана Глейзера «Зона интересов». За адаптированный сценарий отметили картину «Американское чтиво», а за оригинальный — «Анатомию падения». Лучшим анимационным фильмом стала лента Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица».

«Оппенгеймер» стал триумфатором премии «Оскар»
фото: Entertainment Tonight

«Барби» Греты Гервиг получила награду за «Лучшую песню» — ею стала композиция Билли Айлиш и Финнеаса О’Коннелла «What Was I Made For?». Это уже второй «Оскар» в карьере 22-летней певицы. Первый она получила в 2022 году за саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде «No Time To Die».

Статуэтку за лучшие визуальные эффекты взяла «Годзилла: Минус один». Лучшим короткометражным анимационным фильм признали работу «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко». Лучшим короткометражным фильмом стала «Чудесная история Генри Шугара» Уэса Андерсона, а лучшей короткометражной документалкой — «Последняя ремонтная мастерская». Лучшим документальным фильмом назвали «20 дней в Мариуполе».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Villanelle   11.03.2024 - 09:47
Эх, что же Убийцам цветочной Луны ничего не дали? Хотя бы одну статуэточку… Мартин Скорсезе и Лео ди Каприо заслужили… читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Зоны интересов: Кто получит «Оскар»-2024
Элементарно, «Оскар»: лучшие мультфильмы прошлого года — и кто победит
«Оппенгеймер» и «Бедные-несчастные» стали триумфаторами премии BAFTA
«Оппенгеймер» стал лидером по количеству номинаций на «Оскар»
«Оппенгеймер» стал триумфатором премии Critics Choice Awards
«Оппенгеймер», «Бедные-несчастные» и «Анатомия падения»: Итоги «Золотого глобуса»
«Зона интересов» стала фильмом года по версии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса
персоны
Билли АйлишУэс АндерсонГрета ГервигДжонатан ГлейзерРоберт Дауни-мл.Йоргос ЛантимосКиллиан МёрфиХаяо МиядзакиКристофер НоланДа'Вин Джой РендолфЭмма Стоун
фильмы
Американское чтивоАнатомия паденияБарбиБедные-несчастныеГодзилла: Минус одинЗона интересовЛа-Ла ЛендМальчик и птицаНе время умиратьОппенгеймерОставленныеЧудесная история Генри Шугара

анонс

Костомаров

Скорбим

Светлана Моргунова
10 марта ушла из жизни диктор телевидения Светлана Моргунова.
Вениамин Захаров
8 марта ушёл из жизни артист балета Вениамин Захаров.

День рождения >>

Берик Айтжанов
Мария Аронова
Кира Головко
Максим Дрозд
Юрий Соковнин
Дмитрий Тихонов (II)
Заза Чантурия
Юрий Чурсин
Георгий Юматов
Тора Бёрч
Антон Ельчин
Алекс Кингстон
Джонни Ноксвилл
Доминик Санда
Терренс Ховард
Маттиас Швайгхёфер
все родившиеся 11 марта >>

Афиша кино >>

Бал сумасшедших
драма, исторический фильм, триллер
Франция, 2023
Герой наших снов
комедия, мистика, фильм ужасов
США, 2023
Валентина
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Испания, Португалия, 2021
Демоны дома Гарретов
драма, мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Ингеборга Бахман
биография, драма, исторический фильм
Австрия, Германия, Люксембург, Швейцария, 2023
Первая дуэль
боевик, драма, исторический фильм, мелодрама
Франция, 2023
Заклятье. Шестое чувство
триллер, фильм ужасов
Мексика, 2022
Неспящие в Сеуле
комедия, мелодрама
Южная Корея, 2023
Позывной "Пассажир"
Россия, 2024
Фрау
драма, комедия
Россия, 2024
Роман Костомаров: рожденный дважды
биография
Россия, 2024
Онегин
мелодрама, экранизация
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?