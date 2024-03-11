К Международному дню сна приурочена премьера фильма о российском ученом Иване Пигарёве

17 марта в 19:00 в большом зале киноцентра «Октябрь» в рамках проекта КАРО.Арт состоится премьера документального фильма «Как Иван Пигарёв сон изучал
» об исследовании сна и жизни в науке. Событие приурочено к Международному дню сна. С 21 марта фильм выходит в прокат в сети КАРО (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар) и в отдельных кинотеатрах (Новосибирск, Иркутск, Казань, Саратов, Томск, Воронеж и др.).
Более ста лет ученые изучают физиологию сна. Ученый Иван Пигарёв провел сотни экспериментов и выдвинул новую гипотезу о предназначении сна. «Сон – не для мозга!
» – говорит он. У него есть сторонники, а есть оппоненты. Пигарёвым восхищаются, с ним спорят, ему сочувствуют, с него берут пример. А еще Иван Николаевич — праправнук Тютчева, и его детство в Мураново в фильме неожиданно вплетается в историю научного поиска.
В дискуссии после московской премьеры примут участие режиссер фильма Юлия Киселева
, сын Ивана Пигарёва Николай Пигарёв
, научный консультант и герой фильма, нейрофизиолог, PhD, профессор мехмата МГУ имени М. В. Ломоносова, главный научный сотрудник ИЭФБ РАН Михаил Лебедев
и руководитель центра медицины сна медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин
– герой фильма.
ФАКТЫ О ФИЛЬМЕ:
*В работе над фильмом приняли участие пять докторов наук.
Специально для фильма был поставлен нейрофизиологический эксперимент на базе Сколтеха, научным консультантом был профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Лебедев.
*В фильме есть реконструкция биохимического эксперимента середины XIX века, воспроизведенного специально для фильма научным консультантом Ириной Максимовой (факультет почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова). Реконструкцию снимали на Химическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова.
*В фильме есть уникальная кинохроника, снятая в московских научных лабораториях И. Н. Пигарёвым в 60-70 годы XX века. Зритель увидит ее впервые.
*Один из эпизодов фильма снят во время Международного форума «Сон», который проходит на базе МГУ имени М. В. Ломоносова и собирает более 1000 специалистов по сну.
Ссылка на билеты и премьеру в Москве
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