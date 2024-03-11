Четвертый сезон «Шифра» стартует 29 марта

В четвертом сезоне детективного сериала «Шифр», действие которого происходит в Москве 1950-х, четыре бывших сотрудницы ГРУ продолжают вести расследование особо запутанных дел. Но на этот раз всё гораздо сложнее: их куратор Проскурин уволился из МУРа и перевелся в другой город. По его просьбе при МВД создается специальный аналитический отдел, куда приглашают девушек. Героини соглашаются, хотя понимают, что конфликтов на новой работе не избежать. Им предстоит отправиться в Кисловодск, где видного партийного работника насмерть загрызли собственные собаки. В предсмертной записке он обвинил человека, погибшего много лет назад.
Режиссером сезона вновь выступила Вера Сторожева, к которой присоединилась сценарист предыдущих сезонов Ольга Гнедич. Производством «Шифра» занимается компания «ЛЕАН-М» и продюсерский центр «Хорошо Продакшн». Съемки продолжения проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Кисловодске.
Первые два эпизода четвертого сезона «Шифра» станут доступны на Кинопоиске и Wink 29 марта, далее по пятницам будет выходить по одной новой серии (с третьей по восьмую). Даты премьеры второй половины сезона (с девятой по шестнадцатую серии) будут объявлены позднее.
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