Диана Арбенина подозревает в убийстве Глафиру Тарханову в тизер-трейлере нового сезона «Обоюдного согласия»

По сюжету убит успешный предприниматель и многодетный отец Григорий Венишев (Максим Ползиков). Подозрение моментально падает на его жену Марину (Глафира Тарханова): все указывает на то, что именно она воткнула нож в мужа. В процессе расследования выясняется, что за идеальным фасадом семьи Венишевых много лет скрывался абьюз – и что покойный Григорий был настоящим чудовищем. Но кто на самом деле его убил? Разбираться в деле будет следователь Анна (Диана Арбенина) и правозащитница Ида (Елена Ханга).
Первый сезон сериала «Обоюдное согласие», вышедший в 2022 году, со Светланой Ивановой, Анной Снаткиной, Шамилем Хаматовым стал абсолютным хитом KION и проектом, который обсуждали в СМИ и в индустрии. Темы насилия и общественного давления на его жертв, отношения правоохранительной системы к пострадавшим и особенно пострадавшим от власть имущих, исследуются в новом сезоне с новыми персонажами и новым сюжетом, сохраняя острый взгляд и актуальную проблематику первого сезона. Валерия Гай Германика, используя жанр детектива, дает слово всем сторонам конфликта и пристально изучает психологию самых разных сторон трагедии.
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