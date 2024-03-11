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Диана Арбенина подозревает в убийстве Глафиру Тарханову в тизер-трейлере нового сезона «Обоюдного согласия»

11 марта
2024 год

Новости кино >>
11 марта 2024

В сети появился первый тизер-трейлер нового сезона детективного сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики. Главные роли в проекте исполняют Диана Арбенина, Глафира Тарханова, Максим Ползиков, Елена Ханга, Мария Михалкова-Кончаловская, Илана Юрьева и Глеб Пускепалис. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION, где и состоится премьера сериала.



По сюжету убит успешный предприниматель и многодетный отец Григорий Венишев (Максим Ползиков). Подозрение моментально падает на его жену Марину (Глафира Тарханова): все указывает на то, что именно она воткнула нож в мужа. В процессе расследования выясняется, что за идеальным фасадом семьи Венишевых много лет скрывался абьюз – и что покойный Григорий был настоящим чудовищем. Но кто на самом деле его убил? Разбираться в деле будет следователь Анна (Диана Арбенина) и правозащитница Ида (Елена Ханга).

Сценарий нового сезона сериала «Обоюдное согласие» писали Татьяна Салахиева-Талал и Александр ТалалСмычок», «Пищеблок»), а также работавшая над первым сезоном Виктория ОстровскаяThe Телки», «Убить Риту»). Татьяна Салахиева-Талал — практикующий психолог и психотерапевт, эксперт в психологии кино, создатель и ведущая уникального курса «Психология для сценаристов».

Диана Арбенина подозревает в убийстве Глафиру Тарханову в тизер-трейлере нового сезона «Обоюдного согласия»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Первый сезон сериала «Обоюдное согласие», вышедший в 2022 году, со Светланой Ивановой, Анной Снаткиной, Шамилем Хаматовым стал абсолютным хитом KION и проектом, который обсуждали в СМИ и в индустрии. Темы насилия и общественного давления на его жертв, отношения правоохранительной системы к пострадавшим и особенно пострадавшим от власть имущих, исследуются в новом сезоне с новыми персонажами и новым сюжетом, сохраняя острый взгляд и актуальную проблематику первого сезона. Валерия Гай Германика, используя жанр детектива, дает слово всем сторонам конфликта и пристально изучает психологию самых разных сторон трагедии.
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№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   11.03.2024 - 16:21
Всенепременно жду продолжения, которое не должно уступить по качеству первому сезону ОС и возможно, что и преодолеть его, показав нам еще более динамичную драму. читать далее>>
№ 1
Юля Наумова   11.03.2024 - 15:34
Пока не довелось видеть Арбенину в кино, что-то новенькое. По трейлеру показалось, что Диана не плохо вписалась в кино. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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персоны
Диана АрбенинаВалерия Гай ГерманикаСветлана ИвановаМария Михалкова-Кончаловская (II)Виктория Островская (II)Максим ПолзиковГлеб ПускепалисТатьяна Салахиева-ТалалАнна СнаткинаАлександр ТалалГлафира ТархановаШамиль ХаматовЕлена ХангаИлана Юрьева
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Диана Арбенина подозревает в убийстве Глафиру Тарханову в тизер-трейлере нового сезона «Обоюдного согласия» фотографии
Диана Арбенина подозревает в убийстве Глафиру Тарханову в тизер-трейлере нового сезона «Обоюдного согласия» фотографии
Диана Арбенина подозревает в убийстве Глафиру Тарханову в тизер-трейлере нового сезона «Обоюдного согласия» фотографии
Диана Арбенина подозревает в убийстве Глафиру Тарханову в тизер-трейлере нового сезона «Обоюдного согласия» фотографии
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