В Великом Новгороде впервые пройдет фестиваль молодого кино «Новое движение»

анонс

Диана Арбенина подозревает в убийстве Глафиру Тарханову в тизер-трейлере нового сезона «Обоюдного согласия»

11 марта

Четвертый сезон «Шифра» стартует 29 марта

За несколько месяцев до премьеры на Первом канале продолжение детектива покажут Кинопоиск и Wink