В Великом Новгороде впервые пройдет фестиваль молодого кино «Новое движение»

Российский фестиваль молодого кино «Новое движение» впервые пройдет в Великом Новгороде с 30 мая по 3 июня 2024 года. Подать заявку на участие в основном конкурсе смогут те кинематографисты, у кого это первый, второй или третий художественный полнометражный фильм, уточняет пресс-служба смотра.
фото: движениефест.рф
Генеральными продюсерами смотра являются актер, режиссер и продюсер Артем Михалков, а также продюсер Максим Королев. Программный директор — кинокритик Вадим Рутковский, также являющийся одним из отборщиков Московского международного кинофестиваля. Отличительная особенность смотра уже отражена в его названии. «Новое движение» — это фестиваль всего нового: новых направлений, новых имен, новых сюжетов, новых тем, новых векторов развития. В нем нет строгих рамок и ограничений. Организаторы уверены, что фестиваль станет отличной платформой для развития и продвижения талантливой молодежи в области кино.
«У нас в стране уже есть несколько фестивалей дебютного кино. Но мы как раз решили уйти от этого понятия. Мы хотим показывать молодое кино, не привязанное к именам или к статусам “дебютант”. Мы делаем акцент на самих фильмах, в которых есть что-то интересное, свежеидейное, неожиданное. Мы ищем то самое “новое движение” в кинематографе, которое мы и вынесли в название нашего фестиваля», — отмечает Артем Михалков.
Фестиваль проходит при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации и правительства Новгородской области.
«У Новгородской области большой опыт в проведении крупных культурных мероприятий. В прошлом году в Великом Новгороде с успехом прошел I международный юношеский конкурс пианистов имени С. В. Рахманинова, ежегодно в нашем регионе проходит театральный фестиваль имени Ф. М. Достоевского. Великий Новгород – это, прежде всего, город молодежи – мы развиваем наш университет и систему профессионального образования так, чтобы здесь было удобно, интересно и престижно учиться молодым людям со всей страны. Уверен, что фестиваль молодого кино «Новое движение» займет достойное место в событийной линейке культурных мероприятий нашей страны и станет ежегодным ярчайшим событием для молодых талантов со всей России», — отмечает губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
На участие в основном конкурсе могут претендовать полнометражные художественные фильмы, производство которых было завершено после 1 мая 2023 года. Их хронометраж должен быть более 60 минут. Заявки на участие принимаются до 25 апреля 2024 года по адресу: dvizheniefestival@mail.ru.
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