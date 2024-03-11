Юра Борисов – наше все: вышел тизерный трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

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Режиссёр совсем не видел в актрисе проститутку

«Тодоровский меня от отчаяния взял»: Елена Яковлева о роли в «Интердевочке»

«Я не люблю Казань и рада, что уехала оттуда»: Ирина Гринёва о «Слове пацана» и своём детстве

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«Кто-то направил фонарик на уголки моего подсознания»: Милош Бикович о русской литературе

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