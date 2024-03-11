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Юра Борисов – наше все: вышел тизерный трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

11 марта
2024 год

Новости кино >>
11 марта 2024
В сети появился тизерный трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» производства кинокомпании «Централ Партнершип» и компании «Кинослово» при поддержке Фонда кино. Великого русского поэта играет Юра Борисов, сообщает пресс-служба ЦПШ.



Это история жизни Александра Сергеевича Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли. Поэт предстает как современный и многогранный герой, в котором темное и страшное борется со светлым и просвещенным. Юного Пушкина-лицеиста играет Кай Гетц. Также в ролях: Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Илья Любимов (Василий Жуковский), Евгений Шварц (Император Николай I), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Флориан Десбьендра (Жорж Дантес) и другие. Генеральными продюсерами выступают Петр Ануров и Вадим Верещагин.

«Пока мы снимали, мне каждый день снились сны. Пушкин все никак не мог понять, почему сейчас все называют его именем и что такое кино. Я так и не смог ему объяснить. Надеюсь, покажу», — рассказывает Юра Борисов.

Юра Борисов – наше все: вышел тизерный трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина»
фото: Централ Партнершип

Съемки проходили в уникальных исторических локациях Санкт-Петербурга и пригородов, в часть из них кинематографисты были допущены впервые: Дворцовые конюшни в Петергофе, Павильон Роз в Павловском парке, усадьба Знаменка, Юсуповский дворец, Строгановский дворец, Мраморный дворец, Госархив ВМФ, двор Государственной академической капеллы, Музей-квартира Л.Н. Бенуа, Академия художеств им. И. Репина, Дом архитектора (особняк А.А. Половцова), Библиотека Бестужевских курсов, Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина на Мойке, 12. Завершились съемки в Музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

«Мы проделали большой путь и стали свидетелями яркой жизни уникального героя. Мы наблюдали, как молодой Пушкин сидит за партой в Лицее, видели, как он кутит в Петербурге, как проходит через ссылки, как встречает большую любовь и приходит к бессмертию. Для меня за время съемок Пушкин стал ближе. Он словно спрыгнул с золотого постамента гениальности и стал человеком. Это было бы невозможно без трудов блестящей съемочной группы и без точнейшей работы Юры Борисова, чье перевоплощение позволило нам почувствовать дух великого поэта. Впереди продолжительная работа над монтажом, музыкальными номерами. Мы сделаем все возможное, чтобы зрители сумели познакомиться с поэтом так же близко, как это удалось нам», — подчеркивает режиссер Феликс Умаров.

На большие экраны картина «Пророк. История Александра Пушкина» выйдет 14 февраля 2025 года.
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обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   11.03.2024 - 19:40
Что-то общее есть, особенно в парике и кое-каком гриме. А что с фильмом, получился Пушкин? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Пророк. История Александра Пушкина

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Юра Борисов – наше все: вышел тизерный трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» фотографии
Юра Борисов – наше все: вышел тизерный трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» фотографии
Юра Борисов – наше все: вышел тизерный трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» фотографии
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