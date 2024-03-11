Юра Борисов – наше все: вышел тизерный трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

В сети появился тизерный трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» производства кинокомпании «Централ Партнершип» и компании «Кинослово» при поддержке Фонда кино. Великого русского поэта играет Юра Борисов, сообщает пресс-служба ЦПШ.
«Пока мы снимали, мне каждый день снились сны. Пушкин все никак не мог понять, почему сейчас все называют его именем и что такое кино. Я так и не смог ему объяснить. Надеюсь, покажу», — рассказывает Юра Борисов.
фото: Централ Партнершип
Съемки проходили в уникальных исторических локациях Санкт-Петербурга и пригородов, в часть из них кинематографисты были допущены впервые: Дворцовые конюшни в Петергофе, Павильон Роз в Павловском парке, усадьба Знаменка, Юсуповский дворец, Строгановский дворец, Мраморный дворец, Госархив ВМФ, двор Государственной академической капеллы, Музей-квартира Л.Н. Бенуа, Академия художеств им. И. Репина, Дом архитектора (особняк А.А. Половцова), Библиотека Бестужевских курсов, Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина на Мойке, 12. Завершились съемки в Музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».
«Мы проделали большой путь и стали свидетелями яркой жизни уникального героя. Мы наблюдали, как молодой Пушкин сидит за партой в Лицее, видели, как он кутит в Петербурге, как проходит через ссылки, как встречает большую любовь и приходит к бессмертию. Для меня за время съемок Пушкин стал ближе. Он словно спрыгнул с золотого постамента гениальности и стал человеком. Это было бы невозможно без трудов блестящей съемочной группы и без точнейшей работы Юры Борисова, чье перевоплощение позволило нам почувствовать дух великого поэта. Впереди продолжительная работа над монтажом, музыкальными номерами. Мы сделаем все возможное, чтобы зрители сумели познакомиться с поэтом так же близко, как это удалось нам», — подчеркивает режиссер Феликс Умаров.
На большие экраны картина «Пророк. История Александра Пушкина» выйдет 14 февраля 2025 года.
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