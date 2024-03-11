Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Костомаров
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Стартовал прием заявок на конкурс для кинематографистов «Россия — взгляд в будущее»

11 марта
2024 год

Новости кино >>
11 марта 2024

Союз кинематографистов России открыл прием заявок на конкурс «Россия — взгляд в будущее», посвященный современным региональным трендам. Заявки принимают до 30 апреля на платформе script.moviestart.ru. Подробные условия участия можно узнать на странице конкурса.

Стартовал прием заявок на конкурс для кинематографистов «Россия — взгляд в будущее»
фото: пресс-служба конкурса «Россия — взгляд в будущее»

Проведение конкурса осуществляется Фондом поддержки регионального кинематографа. Общий бюджет на производство фильмов составит 150 миллионов рублей, 50% из которых будет направлено на поддержку полнометражных документальных фильмов и киноальманахов хронометражем 75–90 минут, а 50% — на создание короткометражных неигровых картин продолжительностью 15–25 минут.

В этом году приоритетные направления конкурсного отбора следующие: «Береги» (жизнь экосистем, природоохранные движения и профессии, естественная среда как наследие), «Действуй» (технологическое, физическое, духовное, нравственное развитие — ежедневный подвиг человека), «Изобретай» (взгляд в будущее технологий: развитие науки, инноваций и искусственного интеллекта на благо прогресса), «Объединяй» (этнокультурное разнообразие и дружба народов большой страны: межнациональное браки, сотрудничество и сотворчество), «Помни» (80-летие Победы в Великой Отечественной войне: мир, единство и созидание), «Помогай» (добровольчество, наставничество и взаимопомощь: передача социального капитала в области здравоохранения, благоустройства, образования и благотворительности), «Путешествуй» (национальное культурное наследие: открытие неизведанных достопримечательностей и туристический потенциал регионов), «Твори» (новые имена в искусстве и творчестве регионов и современные тренды в народном ремесле), «Цени» (семья — связь поколений и традиционные ценности).

Срок реализации поддерживаемых Фондом фильмов — до 15 мая 2025 года. По словам продюсера конкурса Ирины Шаталовой, главное нововведение этого года — возможность подачи полнометражных документальных фильмов наряду с альманахами.

«Тематические направления и условия нового конкурса дают возможность реализации еще большего количества идей. Мы надеемся на смелость авторов и значительное количество заявок, гарантируя внимание каждой из них», — добавляет Шаталова.

С каталогом фильмов-победителей первого конкурса «Россия — взгляд в будущее» можно ознакомиться по ссылке. Это 60 ярких работ, многие из которых стали лауреатами и участниками российских и международных кинофестивалей — ММКФ, «Докер», «Флаэртиана» и других. Альманах «Тонкой нитью» получил специальный приз программы «Переплетения» на фестивале «Зеркало», проект «Опытным путем» был удостоен наград в двух номинациях «Лучшая драматургия» и Приз зрительских симпатий на фестивале «Горький fest».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Окружающая нереальность: Документальное кино в 2023 году
Объявлены номинанты Второй национальной премии имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино
«Горький fest»-2023: Казалось бы, при чем здесь Гайдай?
персоны
Ирина Шаталова
фильмы
Опытным путёмТонкой нитью

анонс

Костомаров

Скорбим

Светлана Моргунова
10 марта ушла из жизни диктор телевидения Светлана Моргунова.
Олег Рябцов
10 марта ушёл из жизни актёр Олег Рябцов.
Вениамин Захаров
8 марта ушёл из жизни артист балета Вениамин Захаров.

День рождения >>

Берик Айтжанов
Мария Аронова
Кира Головко
Максим Дрозд
Юрий Соковнин
Дмитрий Тихонов (II)
Заза Чантурия
Юрий Чурсин
Георгий Юматов
Тора Бёрч
Антон Ельчин
Алекс Кингстон
Джонни Ноксвилл
Доминик Санда
Терренс Ховард
Маттиас Швайгхёфер
все родившиеся 11 марта >>

Афиша кино >>

Бал сумасшедших
драма, исторический фильм, триллер
Франция, 2023
Герой наших снов
комедия, мистика, фильм ужасов
США, 2023
Валентина
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Испания, Португалия, 2021
Демоны дома Гарретов
драма, мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Ингеборга Бахман
биография, драма, исторический фильм
Австрия, Германия, Люксембург, Швейцария, 2023
Неспящие в Сеуле
комедия, мелодрама
Южная Корея, 2023
Первая дуэль
боевик, драма, исторический фильм, мелодрама
Франция, 2023
Заклятье. Шестое чувство
триллер, фильм ужасов
Мексика, 2022
Позывной "Пассажир"
Россия, 2024
Фрау
драма, комедия
Россия, 2024
Роман Костомаров: рожденный дважды
биография
Россия, 2024
Онегин
мелодрама, экранизация
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?