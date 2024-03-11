Стартовал прием заявок на конкурс для кинематографистов «Россия — взгляд в будущее»

Союз кинематографистов России открыл прием заявок на конкурс «Россия — взгляд в будущее», посвященный современным региональным трендам. Заявки принимают до 30 апреля на платформе script.moviestart.ru. Подробные условия участия можно узнать на странице конкурса.
фото: пресс-служба конкурса «Россия — взгляд в будущее»
Проведение конкурса осуществляется Фондом поддержки регионального кинематографа. Общий бюджет на производство фильмов составит 150 миллионов рублей, 50% из которых будет направлено на поддержку полнометражных документальных фильмов и киноальманахов хронометражем 75–90 минут, а 50% — на создание короткометражных неигровых картин продолжительностью 15–25 минут.
В этом году приоритетные направления конкурсного отбора следующие: «Береги» (жизнь экосистем, природоохранные движения и профессии, естественная среда как наследие), «Действуй» (технологическое, физическое, духовное, нравственное развитие — ежедневный подвиг человека), «Изобретай» (взгляд в будущее технологий: развитие науки, инноваций и искусственного интеллекта на благо прогресса), «Объединяй» (этнокультурное разнообразие и дружба народов большой страны: межнациональное браки, сотрудничество и сотворчество), «Помни» (80-летие Победы в Великой Отечественной войне: мир, единство и созидание), «Помогай» (добровольчество, наставничество и взаимопомощь: передача социального капитала в области здравоохранения, благоустройства, образования и благотворительности), «Путешествуй» (национальное культурное наследие: открытие неизведанных достопримечательностей и туристический потенциал регионов), «Твори» (новые имена в искусстве и творчестве регионов и современные тренды в народном ремесле), «Цени» (семья — связь поколений и традиционные ценности).
Срок реализации поддерживаемых Фондом фильмов — до 15 мая 2025 года. По словам продюсера конкурса Ирины Шаталовой, главное нововведение этого года — возможность подачи полнометражных документальных фильмов наряду с альманахами.
«Тематические направления и условия нового конкурса дают возможность реализации еще большего количества идей. Мы надеемся на смелость авторов и значительное количество заявок, гарантируя внимание каждой из них», — добавляет Шаталова.
С каталогом фильмов-победителей первого конкурса «Россия — взгляд в будущее» можно ознакомиться по ссылке. Это 60 ярких работ, многие из которых стали лауреатами и участниками российских и международных кинофестивалей — ММКФ, «Докер», «Флаэртиана» и других. Альманах «Тонкой нитью» получил специальный приз программы «Переплетения» на фестивале «Зеркало», проект «Опытным путем» был удостоен наград в двух номинациях «Лучшая драматургия» и Приз зрительских симпатий на фестивале «Горький fest».
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