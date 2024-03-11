«Вишенка на торте» и «Некрасивая подружка»: ТВЦ рассказал о детективных премьерах нового сезона

В новом телесезоне на ТВЦ выйдут более 15 детективных премьер, большинство героинь которых – успешные и уникальные сыщицы, обладающие талантом с легкостью находить преступников и узнавать правду. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала ТВ Центр
Зрители увидят и уже знакомых персонажей. Так, Олеся Железняк вернется к роли старшего оперуполномоченного Марины Орлинской – ожидаются премьеры сразу двух новых сезонов сериала «Орлинская». В новых сериях ей предстоит столкнуться не только с «рядовыми» преступлениями, но и с убийством своего бывшего мужа.
Продолжит свои расследования и «Некрасивая подружка» Тоня Остапчук (Елена Муравьева) вместе с «дамским» отделом следственного комитета города Ленска – пройдет премьера 20 и 21 сезонов сериала. Кстати, «Некрасивая подружка» стала самым рейтинговым сериалом ТВЦ по итогам прошлого года.
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