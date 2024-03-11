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«Вишенка на торте» и «Некрасивая подружка»: ТВЦ рассказал о детективных премьерах нового сезона

11 марта
2024 год

Новости кино >>
11 марта 2024

В новом телесезоне на ТВЦ выйдут более 15 детективных премьер, большинство героинь которых – успешные и уникальные сыщицы, обладающие талантом с легкостью находить преступников и узнавать правду. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Вишенка на торте» и «Некрасивая подружка»: ТВЦ рассказал о детективных премьерах нового сезона
фото: пресс-служба телеканала ТВ Центр

Зрители увидят и уже знакомых персонажей. Так, Олеся Железняк вернется к роли старшего оперуполномоченного Марины Орлинской – ожидаются премьеры сразу двух новых сезонов сериала «Орлинская». В новых сериях ей предстоит столкнуться не только с «рядовыми» преступлениями, но и с убийством своего бывшего мужа.

Продолжит свои расследования и «Некрасивая подружка» Тоня Остапчук (Елена Муравьева) вместе с «дамским» отделом следственного комитета города Ленска – пройдет премьера 20 и 21 сезонов сериала. Кстати, «Некрасивая подружка» стала самым рейтинговым сериалом ТВЦ по итогам прошлого года.

Екатерина Копанова во втором сезоне «Чувства правды» снова примерит на себя форму следователя по особо важным делам Наташи Ласточкиной, а Елена Валюшкина – следователя Светланы Карташовой в «Загадке Эйлера» и «Загадке Сангаку». Светлане вместе с гением-математиком Ольгой Барковской (Алена Коломина) предстоит разгадать новые загадки преступников, чтобы докопаться до истины.

«Вишенка на торте» и «Некрасивая подружка»: ТВЦ рассказал о детективных премьерах нового сезона
фото: пресс-служба телеканала ТВ Центр

Мариэтта Цигаль-Полищук вновь применит свой авторский «Метод уборщицы» — на экраны выйдут 3 и 4 сезоны сериала, в которых появится Станислав Бондаренко. Ожидается премьера и третьей части «Детектива на все руки», где роли исполнят Дарья Калмыкова и Алексей Морозов, Юлия Проскурякова, Владимир Бутенко и Олег Назаров. В новом сезоне в любовном треугольнике персонажей Калмыковой, Морозова и Проскуряковой ожидаются нешуточные страсти. Также будут показаны новые сезоны «Женщины с котом и детективом» со Светланой Смирновой–Кацагаджиевой и Кириллом Запорожским, «Слепого метода» с Дмитрием Исаевым, два новых сезона «Я иду тебя искать» с Софьей Хильковой и Петром Рыковым, «Абонемента на расследование» с Софьей Зайка, продолжение «Загадки на двоих» с Екатериной Рябовой и Сергеем Перегудовым.

Среди новинок – «Вишенка на торте» с Вероникой Пляшкевич в главной роли, «Забери меня к себе» с Дмитрием Пчелой и другие. Премьерные сезоны начнутся в апреле. До этого времени ТВ Центр покажет повторы популярных детективных экранизаций по произведениям Татьяны Устиновой, Виктории Платовой, Татьяны Поляковой и других.
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персоны
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фильмы
Абонемент на расследование. Опасные желанияДетектив на все руки-3Женщина с котом и детективом-3Загадка на двоих. Февральская сиреньЗагадка сангакуЗагадка ЭйлераМетод уборщицы-2Некрасивая подружка - 19. ГоловоломкаОрлинская. Молния ЗевсаСлепой метод-3Чувство правдыЯ иду тебя искать-7

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«Вишенка на торте» и «Некрасивая подружка»: ТВЦ рассказал о детективных премьерах нового сезона фотографии
«Вишенка на торте» и «Некрасивая подружка»: ТВЦ рассказал о детективных премьерах нового сезона фотографии
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