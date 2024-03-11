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XXII Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» объявил конкурсную программу

11 марта
2024 год

Новости кино >>
11 марта 2024

11 марта в пресс-центре Матч ТВ была объявлена программа XXII Международного фестиваля кинематографически дебютов «Дух огня». В конкурсную программу смотра включены картины режиссеров из России и десяти стран мира. В этом году ключевой темой фестиваля станет «Особый язык национальной кинематографии».

XXII Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» объявил конкурсную программу

Фильмом открытия фестиваля «Дух огня» станет дебютная режиссерская работа Ильи Маланина «Ненормальный» — история на основе реальных событий. Восьмилетний Коля пытается справиться с тяжелой болезнью, несмотря на то, что в его исцеление уже не верят ни врачи, ни мать. Однако его новый знакомый Юрий решает помочь мальчику при помощи уникальной системы. В процессе лечения у Коли просыпается тяга к музыке, и теперь у него есть цель — победить в престижном конкурсе пианистов.

В жюри Конкурса российских дебютов под председательством Александра Велединского вошли композитор Максим Дунаевский, актриса Светлана Иванова, оператор Эдуард Мошкович, режиссер Ангелина Никонова и актер Максим Стоянов. В программу смотра включены ленты «12 этажей спустя» Джефа Агаева, детектив из учебника математики «Исчезнувший велосипедист» (реж. Юрий Муравицкий), «Куба, Марина» Константина Богославского, драма о взрослении «Лапин» от Аси Олешкевич и Влада Краснослободцева, «Лиссабон» Светланы Филипповой и «Последняя цена» (реж. Наур Гармелия).

XXII Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» объявил конкурсную программу

В конкурсе международных проектов участвуют «Ошибка 404» Тынчтыка Абылкасымова (Кыргызстан), «Бауырына Салу» Асхата Кучинчирекова (Казахстан), «По кругу» Майсама Хасанзаде (Иран), лента индийского режиссера Карана Теджпала «Похищение» и бразильская «Собственность» (реж. Даниэль Бандейра). Россию в международном конкурсе представит фильм Анны Далингер и Станислава Фомичева «Угол наклона» — драма о тяготах жизни филиппинки Эли, непростая жизнь которой летит под откос из-за случайной травмы. В жюри: режиссеры Винотрадж П.С. (его фильм «Камешки» выиграл приз «Духа огня» в 2022 году) и Нушин Мераджи, кинокритик Стас Тыркин. Председатель — один из самых титулованных венгерских кинематографистов XXI века Бенедек Флигауф.

Фильмом закрытия фестиваля в это году станет российский фильм «Она танцует» Оксаны Дегтяревой. С 12 марта в российских городах (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Краснодар) также стартует ретроспектива самых знаковых фильмов фестиваля «Дух огня». Среди них «Бумер» Петра Буслова, «Итальянец» Андрея Кравчука, фантасмагория Антона Ермолина «Ниша» и драма «Узлы» Олега Хамокова. На самом фестивале покажут картины, которые в прошлом году участвовали в сессии Work-in-Progress: «Осьминог», триллер «Правда» и драму «Свет», недавно стартовавшую в российском прокате.

Читать: На прощанье — ни звука. Рецензия на фильм «Свет»
Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» был создан в 2002 году и с тех пор неизменно проводится в Ханты-Мансийске. Инициатором создания и первым президентом смотра стал режиссер Сергей Соловьев. С 2022 года новым президентом стал Эмир Кустурица.
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Пётр БусловАлександр ВелединскийП.С. ВинотраджМаксим ДунаевскийАнтон ЕрмолинСветлана ИвановаАндрей КравчукЭмир КустурицаИлья МаланинНушин МераджиЭдуард МошковичАнгелина НиконоваСергей СоловьёвМаксим СтояновСтас ТыркинОлег Хамоков
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