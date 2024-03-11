XXII Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» объявил конкурсную программу

11 марта в пресс-центре Матч ТВ была объявлена программа XXII Международного фестиваля кинематографически дебютов «Дух огня». В конкурсную программу смотра включены картины режиссеров из России и десяти стран мира. В этом году ключевой темой фестиваля станет «Особый язык национальной кинематографии».
Фильмом открытия фестиваля «Дух огня» станет дебютная режиссерская работа Ильи Маланина
«Ненормальный
» — история на основе реальных событий. Восьмилетний Коля пытается справиться с тяжелой болезнью, несмотря на то, что в его исцеление уже не верят ни врачи, ни мать. Однако его новый знакомый Юрий решает помочь мальчику при помощи уникальной системы. В процессе лечения у Коли просыпается тяга к музыке, и теперь у него есть цель — победить в престижном конкурсе пианистов.
В жюри Конкурса российских дебютов под председательством Александра Велединского
вошли композитор Максим Дунаевский
, актриса Светлана Иванова
, оператор Эдуард Мошкович
, режиссер Ангелина Никонова
и актер Максим Стоянов
. В программу смотра включены ленты «12 этажей спустя» Джефа Агаева, детектив из учебника математики «Исчезнувший велосипедист
» (реж. Юрий Муравицкий), «Куба, Марина» Константина Богославского, драма о взрослении «Лапин» от Аси Олешкевич и Влада Краснослободцева, «Лиссабон» Светланы Филипповой и «Последняя цена» (реж. Наур Гармелия).
В конкурсе международных проектов участвуют «Ошибка 404» Тынчтыка Абылкасымова (Кыргызстан), «Бауырына Салу» Асхата Кучинчирекова (Казахстан), «По кругу» Майсама Хасанзаде (Иран), лента индийского режиссера Карана Теджпала «Похищение» и бразильская «Собственность» (реж. Даниэль Бандейра). Россию в международном конкурсе представит фильм Анны Далингер и Станислава Фомичева «Угол наклона» — драма о тяготах жизни филиппинки Эли, непростая жизнь которой летит под откос из-за случайной травмы. В жюри: режиссеры Винотрадж П.С.
(его фильм «Камешки
» выиграл приз «Духа огня» в 2022 году) и Нушин Мераджи
, кинокритик Стас Тыркин
. Председатель — один из самых титулованных венгерских кинематографистов XXI века Бенедек Флигауф.
Фильмом закрытия фестиваля в это году станет российский фильм «Она танцует» Оксаны Дегтяревой. С 12 марта в российских городах (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Краснодар) также стартует ретроспектива самых знаковых фильмов фестиваля «Дух огня». Среди них «Бумер
» Петра Буслова
, «Итальянец
» Андрея Кравчука
, фантасмагория Антона Ермолина
«Ниша
» и драма «Узлы
» Олега Хамокова
. На самом фестивале покажут картины, которые в прошлом году участвовали в сессии Work-in-Progress: «Осьминог
», триллер «Правда
» и драму «Свет
», недавно стартовавшую в российском прокате.
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Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» был создан в 2002 году и с тех пор неизменно проводится в Ханты-Мансийске. Инициатором создания и первым президентом смотра стал режиссер Сергей Соловьев
. С 2022 года новым президентом стал Эмир Кустурица
.
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