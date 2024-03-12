Клинок, не пропускающий день ног: первый трейлер нового сезона «Истребителя демонов»

Как и было обещано
, четвертый сезон «Истребителя демонов
» от бессменной студии ufotable
(«Судьба/начало
», «Пожиратель богов
») стартует уже весной. В первом полноценном трейлере «Тренировки столпов
» наконец раскрыли дату начала занятий: 12 мая. Как и прошлый сезон, этот начнется с часового специального эпизода. Смотрите ролик ниже с русскими субтитрами.
Предчувствуя приближение смуты, столп камня Гёмэй Химэдзима предлагает товарищам план интенсивных тренировок, чтобы усовершенствовать мастерство истребления демонов. Заслужить одобрение негласного лидера не так-то просто, но Тандзиро
не сдается. Тем временем Мудзану Кибуцудзи
не дает покоя волшебная трансформация Нэдзуко
, и он отправляет приспешников на поиски полудемоницы. Также в новом сезоне ожидается возвращение столпа ветра Тэнгэна Удзуи
, взявшего перерыв после кровавой заварушки в «Квартале красных фонарей
».
Читать
Как «Истребитель демонов» изменился в третьем сезоне
Напомним, что полнометражный фильм в формате 4K и IMAX, состоящий из финального эпизода арки «Деревня кузнецов
» и первой серии «Тренировки столпов», отправился покорять мир 2 февраля. По случаю глобального турне в Токио состоялось праздничное мероприятие, на котором впервые в одном месте собрались все сэйю, исполняющие роли столпов. Кана Ханадзава
, озвучивающая жизнелюбивую Мицури Канродзи
, поделилась: «В этой арке наконец-то была показана личная сторона Мицури Канродзи, почему она изображена именно такой. Я очень счастлива, что смогла сыграть эту роль, а еще было очень интересно узнать, что происходит с мечом Мицури во время сражения, это удивительно. (Смеется)
».
В ролике звучит опенинг Mugen
в исполнении популярной рок-группы MY FIRST STORY
при участии японского музыканта, продюсера и вокалиста коллектива L'Arc-en-Ciel
, известного под псевдонимом HYDE
.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием»
.
обсуждение >>