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Клинок, не пропускающий день ног: первый трейлер нового сезона «Истребителя демонов»

12 марта
2024 год

Новости кино >>
12 марта 2024
Как и было обещано, четвертый сезон «Истребителя демонов» от бессменной студии ufotableСудьба/начало», «Пожиратель богов») стартует уже весной. В первом полноценном трейлере «Тренировки столпов» наконец раскрыли дату начала занятий: 12 мая. Как и прошлый сезон, этот начнется с часового специального эпизода. Смотрите ролик ниже с русскими субтитрами.


Предчувствуя приближение смуты, столп камня Гёмэй Химэдзима предлагает товарищам план интенсивных тренировок, чтобы усовершенствовать мастерство истребления демонов. Заслужить одобрение негласного лидера не так-то просто, но Тандзиро не сдается. Тем временем Мудзану Кибуцудзи не дает покоя волшебная трансформация Нэдзуко, и он отправляет приспешников на поиски полудемоницы. Также в новом сезоне ожидается возвращение столпа ветра Тэнгэна Удзуи, взявшего перерыв после кровавой заварушки в «Квартале красных фонарей».

Читать Как «Истребитель демонов» изменился в третьем сезоне
Напомним, что полнометражный фильм в формате 4K и IMAX, состоящий из финального эпизода арки «Деревня кузнецов» и первой серии «Тренировки столпов», отправился покорять мир 2 февраля. По случаю глобального турне в Токио состоялось праздничное мероприятие, на котором впервые в одном месте собрались все сэйю, исполняющие роли столпов. Кана Ханадзава, озвучивающая жизнелюбивую Мицури Канродзи, поделилась: «В этой арке наконец-то была показана личная сторона Мицури Канродзи, почему она изображена именно такой. Я очень счастлива, что смогла сыграть эту роль, а еще было очень интересно узнать, что происходит с мечом Мицури во время сражения, это удивительно. (Смеется)».

Клинок, не пропускающий день ног: первый трейлер нового сезона «Истребителя демонов»

В ролике звучит опенинг Mugen в исполнении популярной рок-группы MY FIRST STORY при участии японского музыканта, продюсера и вокалиста коллектива L'Arc-en-Ciel, известного под псевдонимом HYDE.

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Клинок, не пропускающий день ног: первый трейлер нового сезона «Истребителя демонов» фотографии
Клинок, не пропускающий день ног: первый трейлер нового сезона «Истребителя демонов» фотографии
Клинок, не пропускающий день ног: первый трейлер нового сезона «Истребителя демонов» фотографии
Клинок, не пропускающий день ног: первый трейлер нового сезона «Истребителя демонов» фотографии
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