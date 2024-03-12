Леа Сейду путешествует по прошлым жизням в трейлере фильма «Предчувствие»

В сети появился трейлер фантастического триллера «Предчувствие
» режиссёра Бертрана Бонелло
(«Сен-Лоран. Стиль — это я
») по мотивам произведения Генри Джеймса «Зверь в чаще».
В будущем человечество нашло способ, как избавиться от ненужных эмоций. Решившись на очистку ДНК, Габриэль начинает путешествие по своим прошлым жизням, в каждой из которых встречает Луи. Она ощущает мгновенное взаимное притяжение, но ее преследует предчувствие, что произойдет нечто страшное.
Главные роли в фильме исполнили Леа Сейду
, Джордж МакКэй
, Даша Некрасова
, Гуслаги Маланга
, Жюлия Фор
, Филипп Катрин
, Кестер Лавлейс
, Лукас Ионеско
, Элина Лёвенсон
, Лорен Лакотт
и другие.
Картина была представлена в программах кинофестивалей в Венеции, Торонто и Нью-Йорке. В российский прокат «Предчувствие
» выйдет 4 апреля 2024 года.
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