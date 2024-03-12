Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Леа Сейду путешествует по прошлым жизням в трейлере фильма «Предчувствие»

12 марта
2024 год

Новости кино >>
12 марта 2024
В сети появился трейлер фантастического триллера «Предчувствие» режиссёра Бертрана БонеллоСен-Лоран. Стиль — это я») по мотивам произведения Генри Джеймса «Зверь в чаще».


В будущем человечество нашло способ, как избавиться от ненужных эмоций. Решившись на очистку ДНК, Габриэль начинает путешествие по своим прошлым жизням, в каждой из которых встречает Луи. Она ощущает мгновенное взаимное притяжение, но ее преследует предчувствие, что произойдет нечто страшное.

Леа Сейду путешествует по прошлым жизням в трейлере фильма «Предчувствие»

Главные роли в фильме исполнили Леа Сейду, Джордж МакКэй, Даша Некрасова, Гуслаги Маланга, Жюлия Фор, Филипп Катрин, Кестер Лавлейс, Лукас Ионеско, Элина Лёвенсон, Лорен Лакотт и другие.

Картина была представлена в программах кинофестивалей в Венеции, Торонто и Нью-Йорке. В российский прокат «Предчувствие» выйдет 4 апреля 2024 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
В программу 61-го Нью-Йоркского кинофестиваля вошли работы Йоргоса Лантимоса, Аки Каурисмяки и Вима Вендерса
Сиквел «Дюны», третьи «Стражи Галактики» и «Мятежная луна»: 20 интригующих фантастических фильмов 2023 года
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Бертран БонеллоЛукас ИонескоФилипп КатринКестер ЛавлейсЛорен ЛакоттЭлина ЛёвенсонДжордж МакКэйГуслаги МалангаДаша НекрасоваЛеа СейдуЖюлия Фор
фильмы
Предчувствие

фотографии >>
Леа Сейду путешествует по прошлым жизням в трейлере фильма «Предчувствие» фотографии
Леа Сейду путешествует по прошлым жизням в трейлере фильма «Предчувствие» фотографии
Леа Сейду путешествует по прошлым жизням в трейлере фильма «Предчувствие» фотографии
Леа Сейду путешествует по прошлым жизням в трейлере фильма «Предчувствие» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Светлана Моргунова
10 марта ушла из жизни диктор телевидения Светлана Моргунова.
Олег Рябцов
10 марта ушёл из жизни актёр Олег Рябцов.
Вениамин Захаров
8 марта ушёл из жизни артист балета Вениамин Захаров.

День рождения >>

Наталия Антонова
Елена Аросьева
Валентина Лукащук
Татьяна Лютаева
Александра Мареева
Владимир Мсрян
Сергей Селин
Андрей Смирнов
Сергей Яценюк
Альфред Абель
Джейми Александр
Хенрик Биста
Лайза Миннелли
Лесли Мэнвилл
Беппе Фиорелло
Аарон Экхарт
все родившиеся 12 марта >>

Афиша кино >>

Бал сумасшедших
драма, исторический фильм, триллер
Франция, 2023
Герой наших снов
комедия, мистика, фильм ужасов
США, 2023
Валентина
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Испания, Португалия, 2021
Демоны дома Гарретов
драма, мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Ингеборга Бахман
биография, драма, исторический фильм
Австрия, Германия, Люксембург, Швейцария, 2023
Неспящие в Сеуле
комедия, мелодрама
Южная Корея, 2023
Первая дуэль
боевик, драма, исторический фильм, мелодрама
Франция, 2023
Заклятье. Шестое чувство
триллер, фильм ужасов
Мексика, 2022
Позывной "Пассажир"
Россия, 2024
Фрау
драма, комедия
Россия, 2024
Роман Костомаров: рожденный дважды
биография
Россия, 2024
Онегин
мелодрама, экранизация
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram